Россиянам рассказали, сколько будет стоит клон домашнего питомца Самый дешевый клон домашнего питомца обойдется россиянам в 4 млн рублей

Стоимость самого дешевого клона домашнего питомца составит 4 млн рублей, сообщает «Постньюс». В стоимость войдет забор биоматериала, производство и транспортировка клона.

Сообщается, что те, кто решится на такую процедуру, практически не застрахованы юридически. В случае, если попытка клонирования пройдет неудачно или новый питомец умрет по пути от лаборатории, вернуть средства будет практически невозможно.

Все компании по клонированию в данный момент базируются за границей и работают по полной предоплате. Оплатить процедуру частями есть возможность только в Китае.

Ранее сообщалось, что клонированные телята Милка и Искорка родились на ферме в Краснодарском крае. Там отметили, что по сравнению с предыдущим разом удалось снизить вес новорожденного животного.