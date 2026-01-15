Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 11:26

Россиянам рассказали, сколько будет стоит клон домашнего питомца

Самый дешевый клон домашнего питомца обойдется россиянам в 4 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Стоимость самого дешевого клона домашнего питомца составит 4 млн рублей, сообщает «Постньюс». В стоимость войдет забор биоматериала, производство и транспортировка клона.

Сообщается, что те, кто решится на такую процедуру, практически не застрахованы юридически. В случае, если попытка клонирования пройдет неудачно или новый питомец умрет по пути от лаборатории, вернуть средства будет практически невозможно.

Все компании по клонированию в данный момент базируются за границей и работают по полной предоплате. Оплатить процедуру частями есть возможность только в Китае.

Ранее сообщалось, что клонированные телята Милка и Искорка родились на ферме в Краснодарском крае. Там отметили, что по сравнению с предыдущим разом удалось снизить вес новорожденного животного.

клоны
животные
риски
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ангарске местный житель угнал машину у таксиста
Посол высказался об «агрессивных планах» России в Арктике
Наступление ВС РФ на Харьков 15 января: войска окружены, бойня в Купянске
Милонов резко ответил на призыв Каллас «начать пить»
Названо число потерпевших по скандальному делу о смерти младенцев
Москвичам пообещали теплые февраль и март
Россиянам рассказали, как вернуть налоги за 2025 год
На Западе раскрыли одно последствие ударов ВС России по Украине
На Камчатке глыба льда с крыши пробила окно в квартире с маленькими детьми
Раскрыто, какой срок грозит директору «Куршской косы» за незаконную вырубку
«Нигде он не служит»: Ермака подловили на лжи после ответа Минобороны
БПЛА разнес памятник Степану Бандере в Львове? Удары по Украине 15 января
Стало известно, сколько животных ежегодно клонируют в мире
Жога раскрыл, как украинцы относятся к терроризму Киева на самом деле
Россиянам рассказали, сколько будет стоит клон домашнего питомца
Экс-жена Аршавина раскрыла детали расставания с бывшим футболистом
Оскорбивший Трампа рабочий собрал пожертвования почти на $500 тыс.
Появились подробности гибели мужчины под снегом на Камчатке
Политолог ответил, пойдет ли Лондон на эскалацию из-за разоблачения агента
«Будет 52-м штатом»: в США покусились на территорию еще одной страны
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.