«Не было 100 лет»: Алису научат говорить на необычном языке

Крымские ученые приступили к сбору материала для обучения искусственного интеллекта «Алиса» в поисковой системе «Яндекс» крымско-татарскому языку, сообщил ТАСС директор НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма КИПУ (Крымский инженерно-педагогический университет) имени Ф. Якубова доктор филологических наук, профессор Исмаил Керимов. По его словам, такая адаптация и подготовка текстов проводится в первый раз.

Подобная работа проводится впервые, потому что технических переводов с крымско-татарского не было 100 лет. Сейчас восстанавливаем терминологию: издали словари математических, химических, физических терминов. Мы сможем иметь объем знаний, который поможет говорить на своем языке на разные темы, в том числе технические, — отметил ученый.

Филолог уточнил, что специалистам предстоит обработать более 100 тыс. предложений на крымско-татарском языке из разных областей знаний. В том числе они касаются газовой службы, водного хозяйства, химии и других областей.

Ранее в пресс-службе «Яндекса» сообщили, что умные колонки с голосовым помощником Алиса защищены от удаленного взлома и ни разу не подвергались хакерским атакам. В компании подчеркнули, что безопасность устройств обеспечивается на нескольких уровнях.