Ученые шесть лет охотились за запахом младенца и упаковали его во флакон

SN: в Японии создали духи с запахом новорожденного ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Японские исследователи представили уникальные духи, воспроизводящие запах новорожденного младенца, сообщает Sora News. Разработка заняла шесть лет научной работы в Университете Кобе. В исследовании участвовали беременные и недавно родившие женщины, что позволило собрать образцы запахов у двадцати младенцев. В ходе анализа ученые идентифицировали 37 ключевых компонентов, формирующих характерный аромат.

Основным элементом композиции стал нонаналь — вещество с цветочными нотами, которое, по предположению специалистов, помогает младенцам устанавливать эмоциональную связь с родителями. Получивший название Poupon Pure продукт предлагается не только как парфюмерия, но и как средство для релаксации перед сном. Флакон объемом 5 мл оценили в $20 (1,5 тысячи рублей).

Ранее эксперты говорили, что в жаркий сезон использование парфюмерии на шее может спровоцировать нежелательные кожные реакции под влиянием солнечных лучей. Это способно вызвать покраснение, высыпания и раздражение кожных покровов, а в отдельных случаях привести к образованию пигментных пятен. Особую опасность представляют компоненты, входящие в состав духов, — фталаты, эфирные масла и спиртовая основа. При постоянном контакте с кожей эти вещества могут стать причиной аллергических проявлений.

