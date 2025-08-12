Ученые шесть лет охотились за запахом младенца и упаковали его во флакон

Японские исследователи представили уникальные духи, воспроизводящие запах новорожденного младенца, сообщает Sora News. Разработка заняла шесть лет научной работы в Университете Кобе. В исследовании участвовали беременные и недавно родившие женщины, что позволило собрать образцы запахов у двадцати младенцев. В ходе анализа ученые идентифицировали 37 ключевых компонентов, формирующих характерный аромат.

Основным элементом композиции стал нонаналь — вещество с цветочными нотами, которое, по предположению специалистов, помогает младенцам устанавливать эмоциональную связь с родителями. Получивший название Poupon Pure продукт предлагается не только как парфюмерия, но и как средство для релаксации перед сном. Флакон объемом 5 мл оценили в $20 (1,5 тысячи рублей).

