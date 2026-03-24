24 марта 2026 в 17:39

В Госдуме разъяснили важность закона о жертвах геноцида советского народа

Депутат Панеш: закон о жертвах геноцида советского народа действует и вне России

Посетители выставки «Блокада Ленинграда — нацистский геноцид советского народа во время Великой Отечественной войны» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге Посетители выставки «Блокада Ленинграда — нацистский геноцид советского народа во время Великой Отечественной войны» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Закон о жертвах геноцида советского народа применим не только на территории России, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, это позволит пресекать попытки искажения исторических фактов за пределами страны.

Законопроект [об уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа] имеет огромное значение не только с правовой, но и с нравственной точки зрения. Мы говорим о защите памяти тех, кто стал жертвой нацизма в годы ВОВ. Миллионы мирных жителей, стариков, женщин, детей были уничтожены только за то, что они были советскими людьми. Это не подлежит сомнению, и попытки переписать историю, отрицать факт геноцида советского народа должны пресекаться самым жестким образом. Особо важно, что действие закона распространяется не только на территории России, но и за ее пределами. Это принципиальная позиция, — пояснил Панеш.

Он подчеркнул, что в некоторых странах пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, уравняв нацистских преступников и их жертв, а также оскверняют памятники, посвященные подвигу советского народа. По словам депутата, законопроект о жертвах геноцида предоставляет инструмент для защиты исторической памяти от искажений.

Мы не отказываемся от нашей истории, где бы ни находились могилы советских солдат и мирных граждан, погибших от рук нацистов. Любые попытки их осквернить, разрушить, оскорбить память жертв должны получать правовую оценку. Что касается состава преступления, это не просто формальное наказание за хулиганство. Законопроект четко определяет цель — причинение ущерба историко-культурному значению объектов. То есть речь идет о сознательных действиях, направленных на уничтожение памяти. За отрицание факта геноцида и одобрение преступлений нацистов также вводится уголовная ответственность, — добавил Панеш.

Ранее Госдума приняла во втором чтении закон об уголовной ответственности за отрицание и оправдание геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти жертв. Инициативу внесла группа депутатов, первое чтение состоялось в феврале.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
