Некачественный маникюр довел недовольную клиентку до суда

В Саратовской области клиентка мастера маникюра, недовольная качеством работы, заявилась к ней домой, чтобы вернуть деньги, передает Telegram-канал Baza. Это привело к конфликту, и хозяйка квартиры вызвала полицию, написав заявление на девушку.

В итоге дело было передано в мировой суд. Там ее признали виновной в незаконном проникновении на частную территорию. Суд назначил девушке штраф, компенсацию за моральный вред и покрытие судебных издержек.

Тем не менее, первый кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел это решение. Суд пришел к выводу, что клиентка посетила мастера на его рабочем месте с целью обсудить качество предоставленных услуг. В связи с отсутствием доказательств злого умысла и показаний свидетелей, дело было прекращено.

Ранее в Санкт-Петербурге суд рассмотрел дело о драке между двумя мастерами маникюра в салоне красоты. Конфликт произошел из-за спора за педикюрное кресло. Одна из мастериц толкнула коллегу и ударила ее ногами, в ответ женщина также применила силу. После конфликта одной из участниц драки были нанесены телесные повреждения, а другая пожаловалась на боль без серьезных последствий.