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09 июня 2026 в 11:04

Минтруд назвал самых востребованных специалистов в России

Котяков: инженеры остаются одними из самых востребованных специалистов в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Инженеры и технические специалисты остаются одними из самых востребованных работников в России, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, которые приводит газета «Ведомости», накопленный годами запрос на этих специалистов сохраняется, многие предприятия по-прежнему остро нуждаются в квалифицированных кадрах.

Он отметил, что в топе востребованных также остаются айтишники. При ускоренном внедрении искусственного интеллекта, по прогнозу Котякова, отрасли потребуется дополнительно 250 тыс. человек. Это, в свою очередь, вернет IT-сегмент в фазу жесткой конкуренции за персонал.

Ранее директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Александр Вайно отмечал, что инженерные и математические специальности, а также высокотехнологичные направления остаются приоритетными для молодежи с учетом активного внедрения искусственного интеллекта. При этом он обращал внимание, что в будущем все профессии будут видоизменены, но не исчезнут полностью.

До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказывал мнение, что внедрение технологий должно привести к росту производительности труда. По его словам, роботизация и искусственный интеллект позволят россиянам меньше работать при сохранении дохода.

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