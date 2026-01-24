Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
В Подмосковье появилась сортирующая мусор экособака

В Подмосковье овчарка стала волонтером и помогает сортировать мусор

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В подмосковном Раменском бельгийская овчарка по кличке Кинг стала местной знаменитостью благодаря необычному навыку — собака помогает хозяйке очищать улицы от мусора, рассказал Telegram-канал «Подмосковье № 1». Пес по команде находит брошенные пластиковые бутылки и пакеты, после чего аккуратно относит их в ближайшую урну.

Хозяйка отмечает, что Кинг безошибочно определяет, какие предметы являются посторонним сором, требующим утилизации. Владелица специально обучила его правилам сортировки, чтобы внести свой вклад в экологию города. С помощью своего питомца женщина старается компенсировать небрежность прохожих, которые оставляют отходы на газонах и тротуарах.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рекомендовал не отказываться от прогулок с собаками даже в сильные морозы, так как длительное пребывание в четырех стенах вредит здоровью питомца. Специалист подчеркнул, что в холодную погоду достаточно просто сократить время пребывания на улице, чтобы избежать переохлаждения.

