В Подмосковье появилась сортирующая мусор экособака

В подмосковном Раменском бельгийская овчарка по кличке Кинг стала местной знаменитостью благодаря необычному навыку — собака помогает хозяйке очищать улицы от мусора, рассказал Telegram-канал «Подмосковье № 1». Пес по команде находит брошенные пластиковые бутылки и пакеты, после чего аккуратно относит их в ближайшую урну.

Хозяйка отмечает, что Кинг безошибочно определяет, какие предметы являются посторонним сором, требующим утилизации. Владелица специально обучила его правилам сортировки, чтобы внести свой вклад в экологию города. С помощью своего питомца женщина старается компенсировать небрежность прохожих, которые оставляют отходы на газонах и тротуарах.

