Месси ушел в «Интер Майами»: что за клуб, как доигрывали Зидан, Марадона NEWS.ru рассказывает, как завершали карьеру выдающиеся футболисты мира

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Главная футбольная новость недели, а возможно, и всего лета, — переход Лионеля Месси в «Интер Майами». 36-летний аргентинец отказался от предложения из Саудовской Аравии на €1,5 млрд и решил играть в клубе, которым владеет Дэвид Бекхэм. Об уходе Месси из ПСЖ и завершении карьеры другими легендарными футболистами — в материале NEWS.ru.

Месси: почему он решил завершать карьеру в США

О том, что Лионель Месси не останется в Париже, стало точно известно 3 июня, когда с заявлением выступил сам Лео. Хотя слухи об уходе аргентинца ходили и раньше. 1 июня на это намекнул главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье. Спустя день его уволили. В мае сообщалось, что парижский клуб не продлит контракт с Лео. Отношения между клубом и игроком испортились после того, как форвард слетал в Эр-Рияд, не поставив в известность тренера. Гальтье наказал Месси двухнедельным отстранением от тренировок и игр за команду.

Отношения с болельщиками испортились еще раньше. После чемпионата мира, который Месси выиграл в составе сборной Аргентины, парижские фаны были недовольны игрой и мотивацией Лео. Они освистывали его во время матчей, чем фактически вынудили искать новую команду.

Чего не было ясно до последнего момента — клуб, который выберет Месси для перехода. На 36-летнего игрока претендовало как минимум три команды: родная «Барселона», «Интер Майами» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Последние, по слухам, предлагали Лео контракт на €1,5 млрд за три года, но он выбрал Штаты.

«Я хотел вернуться в „Барселону“, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Я не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой, и не принесли извинений. К тому же я хотел перестать быть в центре внимания, больше проводить время с семьей. Если бы дело было в деньгах, я бы уехал в Аравию или куда-нибудь еще. Сумма по контракту с „Аль-Хилялем“ казалась мне очень большими деньгами. Но мы решили проложить путь в Майами», — объяснил сам Месси.

Что за клуб «Интер Майами», куда ушел Месси

Клубом «Интер Майами» владеет Дэвид Бекхэм. Он занимает последнее место в своей конференции МЛС с пятью победами и 11 поражениями. Состав команды скромный, общая стоимость всего €34 млн. Стадион маленький и старый, вмещает 18 тысяч зрителей. Сыграть на нем Лео сможет уже в следующие выходные, если успеет подписать контракт. Официального объявления о переходе все еще нет.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Лионель Месси

Криштиану предпочел деньги

Вечный соперник и конкурент Месси Криштиану Роналду в начале этого года решил уехать в Саудовскую Аравию. Этот вариант не был первым, Криштиану с помощью своего агента Жорже Мендеша искал клуб в Европе, пытался устроиться в «Баварию», предлагал свои услуги «Боруссии», «Наполи» и даже мадридскому «Атлетико», но везде от португальца вежливо отказались.

И тогда Криштиану решился на переход в «Аль-Наср». Финансовые условия вновь сделали 38-летнего форварда самым высокооплачиваемым игроком мира: €400 млн за два сезона, €200 млн в год. На данный момент эти деньги Криштиану отработал так: 14 голов и две голевые передачи в 16 матчах. Но до прихода Роналду «Аль-Наср» шел первым с пятиочковым отрывом, а в итоге пропустил вперед «Аль-Иттихад» и завершил сезон на втором месте. Болельщики винят в этом Криштиану и хотят, чтобы он завершил карьеру.

Фото: IMAGO/Joaquim Ferreira/Global Look Press Криштиану Роналду

Периодически появляются слухи о том, что Криштиану все еще хочет вернуться в Европу и закончить на топ-уровне в Лиге чемпионов. Но пока спроса от грандов на него не видно. Красивым сценарием мог бы стать приезд в родной «Спортинг», но полгода назад даже там отказались от футболиста, и сейчас ситуация не изменилась. Лиссабонский клуб все еще возглавляет Рубен Аморим, который считает, что Криштиану не впишется в его коллектив.

Бекхэм: первый обладатель девятизначного контракта

Традицию отъезда из Европы за гигантским контрактом заложил Дэвид Бекхэм. В 2007 году он покинул мадридский «Реал» и перебрался в «Лос-Анджелес Гэлакси». Сумма пятилетнего контракта — $250 млн, именно эта цифра указывалась в СМИ.

Позже выяснилось, что гарантированный гонорар англичанина за пять сезонов в США — «всего» $27 млн. А остальное — доходы от рекламы, спонсорские выплаты, проценты от продажи билетов и атрибутики и прочих факторов присутствия Бекхэма в команде. Его задачей было скорее популяризировать футбол в США, чем в него играть. В 2007-м говорили, что Бекхэм уезжает в Голливуд.

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Дэвид Бекхэм

Но про футбол Дэвид тоже не забывал: забил 20 мячей в 126 играх, а зимой, пока в США было межсезонье, дважды (в 2009 и 2010 годах) уезжал в аренду в «Милан», чтобы поддерживать форму и играть в сильной лиге. В сборную Англии Бекс больше не вызывался, но продолжал выступать на приличном уровне вплоть до 2013 года, пока окончательно не повесил бутсы на гвоздь в ПСЖ.

Приезд Бекхэма стал ключевым моментом в популяризации футбола в США. После него в лигу перешел целый ряд мировых звезд, таких как Тьерри Анри, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Кака, Уэйн Руни, Дидья Дрогба, Андреа Пирло и Златан Ибрагимович. Из вида спорта, замыкающего первую десятку по популярности в Штатах, футбол вышел на третье место, после американского футбола и бейсбола. Баскетбол и хоккей с шайбой находятся примерно на том же уровне.

Роналдо: травмы победили

Один из самых легендарных футболистов рубежа 1990–2000-х годов — Роналдо по прозвищу Зубастик. Его карьера завершилась в относительно раннем по современным меркам возрасте — 34 года. Причина этому — тяжелые травмы колена, которые преследовали его смолоду. В 2007 году, выступая за «Милан», он неудачно вступил в единоборство с соперником и в очередной раз порвал крестообразные связки колена.

Восстановление заняло больше года, Роналдо оказался не нужен ни «Милану», ни какому-либо другому европейскому топ-клубу. Возраст еще не был критичным: 31 год, но багаж тяжелых травм и лишний вес били по востребованности Зубастика.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Роналдо

В итоге он решил вернуться в Бразилию и последние два года выступал за «Коринтианс», несмотря на то что является поклонником другого местного гранда — «Фламенго», и воспитанником третьего — «Крузейро». Роналдо восстанавливался от травмы в составе «Фламенго» и хотел играть за этот клуб, но, так и не дождавшись предложения о контракте, согласился перейти в «Коринтианс» на два сезона.

Первые полтора года были удачными: Роналдо забил 35 мячей в 62 матчах, его клуб стал чемпионом Бразилии. Но очередная травма вынудила легендарного игрока завершить карьеру, так и не добившись последней цели — победы в Кубке Либертадорес.

Зидан: ушел на пике с грандиозным скандалом

Современник Роналдо, партнер по мадридскому «Реалу» и соперник на уровне сборных Зинедин Зидан попрощался с футболом драматично. Его последним матчем стал финал чемпионата мира — 2006 в составе сборной Франции. Он был лидером той команды и в 34 года оставался одним из лучших игроков планеты. Его сборная боролась за главный трофей с итальянцами, но при счете 1:1 Зидан в дополнительное время боднул головой Марко Матерацци.

Итальянский защитник перед этим что-то сказал Зидану, и это «что-то» вывело Зинедина из себя. Марко впоследствии даже выпустил книгу «Что я сказал Зидану». В ней приводится 250 фраз, которые могли быть сказаны в тот момент, читателю предоставляется право выбрать любую.

Фото: SVEN SIMON/picture-alliance/Global Look Press Зинедин Зидан, 1998 год

Спустя много лет футболисты все же раскрыли содержание того диалога. Матерацци при подаче углового опекал Зидана и держал его за футболку. Дальше было так.

Зидан: «Хочешь мою футболку? Я дам тебе ее после матча».

Матерацци: «Я предпочту твою сестру».

Зидан бьет Матерацци головой в грудь, тот падает на газон и корчится от боли. Красная карточка. Франция проигрывает финал в серии пенальти, Зидан возвращается домой, где большая часть болельщиков винит его в поражении команды и упрекает в несдержанности. И лишь немногие хвалят за мужество. Сейчас все обиды остались в прошлом.

Остались только факты: последний матч Зидана — финал чемпионата мира, в котором он был капитаном, забил гол, получил красную карточку и покинул поле досрочно, пройдя мимо стоящего в сантиметрах от него Кубка мира. Эти кадры облетели весь мир.

Марадона: наркотики, скандалы, родной клуб

Один из величайших игроков прошлого века, чемпион мира Диего Марадона тоже уходил после череды скандалов. По сути, карьера Диего закончилась еще в 1990-м, после чемпионата мира в Италии. Там случился эпизод, который сказался на всех последующих событиях.

В полуфинале ЧМ сборная Аргентины играла с Италией в Неаполе. К тому времени Диего уже шесть лет играл за «Наполи», дважды привел клуб к чемпионству и был для города больше чем звездой. Его там считали богом. Но все изменилось после полуфинала ЧМ. Диего до матча призвал неаполитанцев поддержать Аргентину, а не Италию, так как Неалоль «всегда был оторван от Италии и страдал от несправедливого отношения». Болельщики «Наполи» ответили, что будут болеть за свою родину, но с уважением отнесутся к Аргентине и лично к Диего.

Матч сложился драматично: Италия имела большое преимущество, вела 1:0, но в концовке пропустила ответный мяч. Дело дошло до серии пенальти, где Марадона реализовал решающий удар и очень бурно отпраздновал победу на глазах у 80 тысяч обожавших его неаполитанцев. Любовь сменилась ненавистью.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Диего Марадона

Оставаться в городе Диего не мог. Каморра (мафия), которая в то время контролировала Неаполь, перестала опекать Диего. Наркотики «вдруг» проявились на допинг-тесте. Аргентинца дисквалифицировали на 15 месяцев.

Когда срок отстранения истек, Диего было 32, но из-за травм, лишнего веса и наркотиков он был далек от кондиции. Уехал на год в испанскую «Севилью», откуда со скандалом ушел после драки с тренером. Год отыграл за аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз» и в 34 года вернулся в сборную Аргентины, чтобы выступить на ЧМ-1994.

На том турнире Марадона предстал в неожиданно хорошей форме, носился по полю без устали, создавал опасные моменты почти при каждом касании мяча, забил Греции (4:0) и отдал голевой пас во втором матче — с Нигерией (2:1). Это вызвало подозрения допинг-офицеров, которые увели Диего с поля в подтрибунное помещение, едва прозвучал финальный свисток.

Результаты неутешительные: в пробе Марадоны обнаружили сразу пять запрещенных веществ. В итоге его дисквалифицировали еще на 15 месяцев, а Аргентина без него проиграла Болгарии, Румынии и покинула чемпионат мира на стадии 1/8 финала.

С 1995 по 1997 год Марадона доигрывал в родном клубе «Боке Хуниорс». И закончил карьеру тоже из-за допингового скандала и новой дисквалификации. Ее объявили после дня рождения Диего. В день своего 37-летия, не дожидаясь решения допинговой комиссии, Диего заявил, что больше не выйдет на поле в официальном матче.

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