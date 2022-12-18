У футбола появился новый король: как Аргентина сделала это для Месси Главный футбольный матч десятилетия получился достойным своей афиши, Месси — король футбола

Фото: Hasan Bratic/dpa/Global Look Press

Лионель Месси (Аргентина) в финале чемпионата мира по футболу в Катаре

Закончилась та часть чемпионата мира в Катаре, которая проходила на футбольном поле, но в истории этот мундиаль останется ярче, чем очень многие до него. Турнир в Катаре — навсегда тот самый, где чемпионом мира стал Лионель Месси. Именно так и почти никак иначе о нем будут вспоминать через десятки лет и именно так о нем напишут в футбольных энциклопедиях, которые будут читать наши правнуки. Сборная Франции провела мощный турнир, но сегодняшний вечер был забронирован для другой команды, другой нации и лично для Лео.

До финала можно было точно сказать, что это — самый интригующий и важный футбольный матч за много лет. С интригой вроде бы все понятно: финал чемпионата мира — сам по себе уникальный матч, но даже на фоне себе подобных он выделялся. Четыре года назад в России интриги не было, Франция на две головы сильнее Хорватии, что и показала на поле. А здесь все было абсолютно непредсказуемо.

Как мы писали в превью к матчу, в нем не было фаворита, что удивительно. Шансы команд букмекерами оценивались как абсолютно равные. Поставив 100 рублей на победу любой из команд, вы могли выиграть 280. Так не бывает фактически никогда, ни на каком уровне, а тем более на уровне финала чемпионата мира. Фаворит есть в любом матче, в любом виде спорта.

Фото: Juan Antonio SÃ°Nchez/Keystone Press Agency/Global Look Press Финал чемпионата мира по футболу в Катаре, матч Франция - Аргентина

Консенсус в футбольном сообществе был примерно такой: у Франции чуть-чуть сильнее состав, они чуть-чуть сбалансированнее как команда, но у Аргентины есть Месси. Лео — это «X-фактор». Он принял участие в каждом голе своей сборной на этом ЧМ и должен был сыграть решающую роль еще один раз — самый важный в карьере. Именно Месси был тем человеком, кто уравнивал чашу весов и даже склонял ее на пару процентов в пользу Аргентины.

Лео вообще был краеугольным камнем этого матча и всего прошедшего чемпионата мира. Месси называют величайшим футболистом в истории, но у тех, кого называли так до него, были в послужном списке победы на мировых первенствах. Первый король футбола Пеле выигрывал их трижды (1958, 1962 и 1970), его преемник, неподражаемый Диего Марадона взял свой кубок в 1986-м, а у Месси титула не было. Был в финал в 2014-м, но тогда немцы выиграли со счетом 1:0.

То есть в финале Франция — Аргентина решалось, встанет Месси на одну ступень с настоящими богами или нет. Другого шанса у Лео наверняка не было бы, через четыре года ему будет 39.

Четыре года назад в Казани эти же соперники играли в 1/8 финала и тогда Франция была на другом уровне. Счет 4:3 в пользу подопечных Дидье Дешама не должен вводить в заблуждение, разница в классе была явная, интриги не было, аргентинцы забили третий в самой концовке и спастись не могли. Но сейчас Аргентина намного сильнее, чем была тогда, а французы лучше не стали. Это почти та же команда, только без лидеров центра поля Погба и Канте.

И еще одна интрига: обе сборные выигрывали чемпионат мира по два раза. Кто-то должен был сделать шаг вперед и стать единственной командой с тремя титулами.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Финальный матч между командами Аргентины и Франции

И такой командой стала сборная Аргентины. Сказать, что матч оправдал ожидания — не сказать ничего. Это был лучший финал, что люди нашего поколения могли видеть. Лучше, чем все, что было, как минимум с 1986 года. И с точки зрения интриги, и с точки зрения зрелищности. Ничего подобного в финале ЧМ мы не видели.

В первом тайме Аргентина была сильнее на голову — счет 2:0. Месси реализовал пенальти, Ди Мария удвоил счет после идеальной контратаки. Хавбеку «Ювентуса» оставалось просто в касание не промазать с шести метров. К перерыву казалось, что интриги больше не будет. Но у Франции есть Киллиан Мбаппе. Именно он стал тем человеком, кто вернул свою команду в матч. На 80-й минуте он реализовал пенальти, а спустя минуту в падении пробил в дальний нижний угол, подкараулив отскок — 2:2.

Игра перешла в овертайм, где снова активнее выглядела Аргентина. Месси оформил дубль, добив мяч с близкого расстояния после не самой удачной игры вратаря Льориса. Это была 10я минута. Исход игры, казалось, был предопределен. Но у Франции нашелся ответ и на это: еще один пенальти (бесспорный, как и все остальные) случился за пару минут до серии пенальти. Мбаппе снова был точен. Он стал автором первого хет-трика в финале ЧМ со времен Джеффа Херста в 1966 году.

Дело дошло до пенальти, где Мбаппе и Месси реализовали первые удары, а дальше Аргентинцы были намного точнее — 4:2. Решающий удар реализовал защитник «Севильи» Гонсало Монтиэль. Именно его удар обеспечил Аргентине главный титул.

Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press Болельщики сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре Фото: IMAGO/JB Autissier/Global Look Press Болельщики сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press Сборная Франции на чемпионате мира по футболу в Катаре Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press Сборная Франции на чемпионате мира по футболу в Катаре Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press Сборная Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press Сборная Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press Чемпионат мира по футболу в Катаре, финал, Аргентина – Франция, слева Лионель Месси Аргентина, Тео Эрнандес Франция Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press Чемпионат мира по футболу в Катаре, финал, Аргентина – Франция, слева Лионель Месси Аргентина, Тео Эрнандес Франция Фото: IMAGO/Markus Ulmer/Global Look Press Арбитр Шимон Марчиняк Фото: IMAGO/Markus Ulmer/Global Look Press Арбитр Шимон Марчиняк Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press Лионель Месси (Аргентина) и Килиан Мбаппе (Франция) Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press Лионель Месси (Аргентина) и Килиан Мбаппе (Франция) Фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press Эмилиано Мартинес (внизу), вратарь сборной Аргентины, делает сейв против Килиана Мбаппе (второй справа) из Франции во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022 на стадионе «Лусаил» в Лусаиле, Катар Фото: Pan Yulong/XinHua/Global Look Press Эмилиано Мартинес (внизу), вратарь сборной Аргентины, делает сейв против Килиана Мбаппе (второй справа) из Франции во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022 на стадионе «Лусаил» в Лусаиле, Катар Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press Гол Лионеля Месси с пенальти Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press Гол Лионеля Месси с пенальти Фото: IMAGO/Paul Chesterton/Global Look Press Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022 Фото: IMAGO/Paul Chesterton/Global Look Press Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022 Фото: IMAGO/Paul Chesterton/Global Look Press Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022 Фото: IMAGO/Paul Chesterton/Global Look Press Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022 Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022 Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press Аргентина против Франции, чемпионат мира по футболу FIFA 2022 Фото: Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto/Global Look Press Болельщики сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре Фото: Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto/Global Look Press Болельщики сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press Аргентинец Анхель ди Мария радуется, забив 2:0 Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press Аргентинец Анхель ди Мария радуется, забив 2:0 Фото: Rodolfo Buhrer/Keystone Press Agency/Global Look Press Лионель Месси из Аргентины празднует свой гол во время матча между Аргентиной и Францией Фото: Rodolfo Buhrer/Keystone Press Agency/Global Look Press Лионель Месси из Аргентины празднует свой гол во время матча между Аргентиной и Францией Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press Француз Рандал Коло Муани (слева) играет против аргентинца Николаса Отаменди и аргентинца Энцо Фернандеса (справа) Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press Француз Рандал Коло Муани (слева) играет против аргентинца Николаса Отаменди и аргентинца Энцо Фернандеса (справа) Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press Игроки сборной Аргентины празднуют свой первый гол во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022 Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press Игроки сборной Аргентины празднуют свой первый гол во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022 Фото: Li Ga/XinHua/Global Look Press Лионель Месси (справа) из Аргентины передает мяч во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022 Фото: Li Ga/XinHua/Global Look Press Лионель Месси (справа) из Аргентины передает мяч во время финального матча между Аргентиной и Францией на чемпионате мира по футболу FIFA 2022 Фото: Li Ga/XinHua/Global Look Press Килиан Мбаппе из Франции празднует свой гол во время финального матча между Аргентиной и Францией Фото: Li Ga/XinHua/Global Look Press Килиан Мбаппе из Франции празднует свой гол во время финального матча между Аргентиной и Францией Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press Франция приветствует гол Килиана Мбаппе со счетом 2:2 Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press Франция приветствует гол Килиана Мбаппе со счетом 2:2 Фото: Xu Zijian/XinHua/Global Look Press Эмилиано Мартинес (четвертый справа), вратарь сборной Аргентины, спасает мяч во время финального матча между Аргентиной и Францией Фото: Xu Zijian/XinHua/Global Look Press Эмилиано Мартинес (четвертый справа), вратарь сборной Аргентины, спасает мяч во время финального матча между Аргентиной и Францией Фото: Xu Zijian/XinHua/Global Look Press Лионель Месси (справа) из Аргентины забивает гол во время финального матча между Аргентиной и Францией Фото: Xu Zijian/XinHua/Global Look Press Лионель Месси (справа) из Аргентины забивает гол во время финального матча между Аргентиной и Францией Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press Килиан Мбаппе (первый справа) из Франции забивает с пенальти во время финального матча между Аргентиной и Францией Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press Килиан Мбаппе (первый справа) из Франции забивает с пенальти во время финального матча между Аргентиной и Францией Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press Лионель Месси и Леандро Паредес радуются победе Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press Лионель Месси и Леандро Паредес радуются победе

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз в истории и впервые с того самого 1986-го, когда Марадона сотворил это собственными руками. Его гол рукой в ворота сборной Англии — такая же классика, как и гол с сольным проходом на 60 метров, сквозь половину команды соперника. Оба эти гола случились один за другим с разницей в пять минут.

Аргентинцы сделали это снова. На этот раз без жульничества, по-честному. Месси повторил то, что сделал Марадона, спустя 36 лет. Он встал не просто в один ряд с ним, он его превзошел. Всегда будут люди, которые скажут, что Диего был круче, либо — что их нельзя сравнивать, ведь оба были на вершине в свою эпоху. А кто-то вообще скажет, что лучший в нашу эпоху — Криштиану Роналду, и у него будут вполне весомые аргументы для этого.

Но Месси официально стал величайшим игроком. Не великим, не выдающимся, а величайшим. Мы увидели матч, в котором это случилось, своими глазами. Нам крупно повезло.