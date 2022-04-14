Врачей обвинили в смерти Марадоны

Врачей обвинили в смерти МарадоныВрачей обвинили в убийстве Марадоны по неосторожности
Лечащих врачей экс-футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны обвинили в его непредумышленном убийстве. Им грозят реальные тюремные сроки. Об этом сообщает AFP.
Среди обвиняемых нейрохирург и семейный врач Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачов и психолог Карлос Диас. Прокуратура
Если приговор суда будет обвинительным, то они могут получить сроки от восьми до 25 лет тюремного заключения.
Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Согласно информации медицинской комиссии, чемпион мира-1986