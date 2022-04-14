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Футбол

Врачей обвинили в смерти Марадоны

Врачей обвинили в убийстве Марадоны по неосторожности
17:56, 14 апреля 2022
Врачей обвинили в смерти Марадоны Диего Марадона Фото: la1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Лечащих врачей экс-футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны обвинили в его непредумышленном убийстве. Им грозят реальные тюремные сроки. Об этом сообщает AFP.

Среди обвиняемых нейрохирург и семейный врач Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачов и психолог Карлос Диас. Прокуратура настаивает на том, что они совершили убийство по халатности. Отмечается, что они давали Марадоне такое лечение, которое могло привести к его смерти, о чём сами врачи не могли не знать. В частности, ошибочным считается лечение на дому. 

Если приговор суда будет обвинительным, то они могут получить сроки от восьми до 25 лет тюремного заключения.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Согласно информации медицинской комиссии, чемпион мира-1986 умер во сне между 04:00 и 06:00.  Причиной смерти, по версии медиков, стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отёку легких. Спустя три дня в качестве возможной причины была названа несвоевременная и плохо оказанная медицинская помощь.

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