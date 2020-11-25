Умер Диего Марадона

https://static.news.ru/photo/678f70f6-2f3f-11eb-80d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Rickett/PA Wire/ТАСС

Легендарный аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего, Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. В ноябре его выписали из больницы.

Как сообщает издание Clarin, у Марадоны остановилось сердце.

2 ноября футболиста положили в больницу в городе Ла-Плата. Госпитализация не была срочной, Марадона сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день его перевезли в другую больницу, где ему успешно провели операцию, однако выписку отложили из-за проявившегося абстинентного синдрома.

Как писал NEWS.ru, 11 ноября Марадону выписали из больницы после проведённой операции на головном мозге. 3 ноября стало известно, что у Марадоны произошло кровоизлияние в мозг. Его личный врач Леопольдо Луке заявлял, что операция прошла успешно и жизни спортсмена ничего не угрожает.