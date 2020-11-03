Диего Марадона перенёс операцию на головном мозге

https://static.news.ru/photo/9fb93f38-1e60-11eb-9e70-fa163e074e61_660.jpg Диего Марадона Фото: Gustavo Ortiz/dpa/Global Look Press

Легендарный футболист, двукратный чемпион мира Диего Марадона перенёс нейрохирургическую операцию. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

О госпитализации Диего стало известно несколько дней назад. Однако тогда сообщалось, что аргентинец, которому недавно исполнилось 60 лет, лёг в больницу по собственному желанию, чтобы поправить здоровье и набраться сил.

Вечером 3 ноября стало известно, что Марадоне предстоит операция из-за кровоизлияния в мозг. Как заявляет его личный врач Леопольдо Луке, чьи слова приводит Ди Марцио, вмешательство прошло успешно, жизни знаменитого футболиста ничто не угрожает.

Полуторачасовая операция — и проблема была решена. Всё хорошо. Сейчас Диего под наблюдением, утром посмотрим, в каком он состоянии. Сколько он там пробудет? Зависит от его восстановления. Операция — важная мера. Отёк прошёл, так что Марадона поправится, — сказал врач.

Как писал NEWS.ru, незадолго до госпитализации Марадона рассказал о своей уверенности в российской вакцине от коронавируса. Он заявил, что верит в президента РФ Владимира Путина, и выразил надежду на скорое окончание пандемии.