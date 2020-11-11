Марадону выписали из больницы после операции на головном мозге

https://static.news.ru/photo/ec1bee0a-244d-11eb-a465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

60-летний бывший футболист Диего Марадона выписан из больницы после проведённой операции на головном мозге.

Он преодолел самый трудный момент своей жизни. К счастью, сейчас он чувствует себя хорошо и полон решимости полностью поправиться, — цитируют журналисты Football Italia адвоката экс-футболиста Матиаса Морла.

Он подчеркнул, что для легендарного спортсмена сейчас главное — это спокойствие.

3 ноября стало известно, что у Марадоны произошло кровоизлияние в мозг. Его личный врач Леопольдо Луке заявлял, что операция прошла успешно и жизни спортсмена ничего не угрожает.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший футболист сборной Аргентины выразил уверенность, что российская вакцина спасёт мир от коронавируса. Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 стала худшим, что когда-либо могло было случиться с человечеством. Марадона подчеркнул, что никогда не видел ничего подобного.