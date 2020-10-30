Марадона уверен, что российская вакцина спасёт мир от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b7c2e390-1ae1-11eb-b648-fa163e074e61_660.jpg Диего Марадона Фото: Gustavo Ortiz/dpa/Global Look Press

Бывший футболист сборной Аргентины по футболу, чемпион мира 1986 года Диего Марадона убеждён, что российская вакцина спасёт мир от коронавируса.

Надеюсь, пандемия скоро закончится. Людям приходится тяжело, многие остались без работы. Я верю в Путина, уверен, что у него скоро будет вакцина, — заявил спортсмен в интервью изданию Clarin.

Футболист считает, что пандемия COVID-19 является худшим, что могло когда-либо случится с человечеством. Спортсмен подчеркнул, что никогда не видел ничего подобного.

Как писал NEWS.ru, 60-летний Марадона находится на изоляции после того, как у его помощника пропало обоняние, появился кашель и сильная лихорадка. Позже футболист должен сдать тест на коронавирус.

Ранее пресс-служба «Ювентуса» сообщила, что Криштиану Роналду излечился от COVID-19, теперь спортсмен может выйти из самоизоляции и приступить к тренировкам.