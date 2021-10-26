Названа возможная причина смерти легендарного футболиста Марадоны

Возможной причиной смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны могла оказаться несвоевременная и плохо оказанная медицинская помощь. Об этом на суде заявил адвокат игрока Матиас Морла, сообщает ТАСС.

Он утверждает, что в больнице, где Марадоне за три недели до смерти проводили операцию, не рекомендовали оставлять его под домашним наблюдением, однако родственники приняли решение перевезти его в арендованный дом в пригороде Буэнос-Айреса, где за ним ухаживал медперсонал.

Это было безумием. Врачи говорили, что он должен находиться в больнице. <...> Медицинский уход был ужасным, поэтому он и мёртв, — сказал юрист на слушаниях.

По словам Морлы, он последний раз видел Марадону 16 ноября прошлого года. Тогда у футболиста был «странный голос, как у робота».

Футболист умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти, по версии медиков, стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отёку легких. Марадона является одним из величайших игроков в истории футбола, его почитают по всему миру, многие считают Диего лучшим в истории.

Ранее сообщалось, что к моменту попытки медиков реанимировать Диего Марадону экс-футболист был мёртв уже несколько часов. Такие данные со ссылкой на медицинскую комиссию, созванную для расследования причин смерти спортсмена, озвучивали местные СМИ.