Месси объявил об уходе из ПСЖ

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Чемпион мира по футболу 2022 года Лионель Месси

Чемпион мира по футболу 2022 года аргентинец Лионель Месси заявил в интервью ESPN, что уходит из французского ПСЖ по окончании сезона. Он поблагодарил «Пари Сен-Жермен» и партнеров по команде. О своих будущих планах нападающий не сообщил.

Я был счастлив иметь возможность представлять ПСЖ. Мне действительно нравилось играть за эту команду с такими отличными игроками. Я хочу поблагодарить клуб за прекрасный опыт, полученный мной в Париже, — сказал Месси.

3 июня стало известно, что ПСЖ расстанется с главным тренером Кристофом Гальтье в конце текущего сезона. В ближайшее время в клубе займутся поисками нового руководителя команды.

1 июня Гальтье рассказал, что Месси уйдет из ПСЖ. Незадолго до этого СМИ сообщили о взаимном желании Месси и ПСЖ прекратить сотрудничество. Это произошло после того, как аргентинца на две недели отстранили от матчей и тренировок с командой, кроме того, на протяжении этого срока Месси не будет получать зарплату.

Также пресс-служба ПСЖ сообщила, что чемпион мира по футболу, испанский защитник Серхио Рамос по окончании текущего сезона также покинет французский клуб. Футболисту 37 лет, в ПСЖ он выступал с 2021 года. В составе команды он два раза становился чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны.