ПСЖ наказал Месси за поездку в Саудовскую Аравию L'Equipe: ПСЖ отстранил Месси от команды на две недели за поездку в Саудовскую Аравию

Фото: Ricardo Moreira/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лионель Месси

Руководство французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) отстранило аргентинского нападающего Лионеля Месси на две недели от первой команды. Причиной наказания стала несанкционированная поездка футболиста в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает газета L’Equipe.

По информации издания, Месси отправился в Эр-Рияд после проигрыша ПСЖ «Лорьяну» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Игра состоялась в Париже 30 апреля, команда аргентинца уступила со счетом 1:3. После этого тренер ПСЖ Кристоф Гальтье назначил тренировку, которая состоялась 1 мая, однако Месси на нее не явился. Как оказалось, он покинул расположение клуба без разрешения наставника.

Как рассказал L’Equipe осведомленный источник, теперь аргентинец в течение двух недель не сможет тренироваться и выступать с основной командой. Также он не получит зарплату за указанный период. За время наказания Месси пропустит матчи с «Труа» 7 мая и «Аяччо» 13 мая. Нападающий вернется на поле 21 мая в игре с «Осером».

По итогам 2022 года Месси был признан лучшим футболистом по версии ФИФА. Кроме того, он был признан лучшим игроком чемпионата мира — 2022 в Катаре. В семи играх он забил семь голов и сделал три ассиста.

Ранее сообщалось, что катарский университет решил создать музей в комнате студенческого кампуса, где во время чемпионата мира по футболу жил Лионель Месси. Отмечается, что апартаменты останутся в том виде, в каком они были во время пребывания футболиста, и будут открыты для посещения.