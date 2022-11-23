Отверженный: куда податься Роналду, от которого все отказываются Звездный португалец предсказуемо расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», но очередь за ним не выстраивается

Фото: IMAGO/Darren Staples/Global Look Press

Португальский футболист Криштиану Роналду

То, что выглядело весьма ожидаемым и даже неизбежным, произошло. «Манчестер Юнайтед» не стал дожидаться окончания чемпионата мира в Катаре и расторг контракт с Криштиану Роналду, который ранее публично в интервью уничтожил клуб и его главного тренера Эрика тен Хага. Рассказываем подробнее о процессе расставания, а также размышляем о том, где мог бы продолжить карьеру Роналду.

Прощание манкунианки

О расторжении контракта с Роналду по обоюдному решению сторон МЮ объявил 22 ноября — спустя неделю после появления в Сети скандальных высказываний португальца. Утверждается, что португалец не получит огромной неустойки в 17 миллионов евро.

Клуб благодарит Роналду за огромный вклад в течение двух периодов выступлений на «Олд Траффорд», во время которых он забил 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем, — говорится в заявлении.

В клубе также отдельно подчеркнули, что поддерживают главного тренера команды Эрика тен Хага и сосредоточены на достижении успехов вместе с ним.

Довольно сдержанно и лаконично на конец истории любви с МЮ отреагировал и сам Роналду. Он отметил, что решение о расторжении контракта было принято после переговоров с манкунианцами, а также пожелал команде успехов.

Я люблю МЮ и люблю фанатов — это никогда не изменится. В то же время я чувствую, что мне пришло время искать новый вызов, — добавил Роналду. Какой новый вызов ждет Роналду — представить сейчас очень сложно, но фантазировать никто не запрещает.

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press Матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»

Топы под прицелом

C большой долей вероятности можно предположить, что амбиции Роналду позволяют ему думать исключительно о новом европейском топ-клубе, однако после скандального интервью и предшествовавших ему перформансов в МЮ, например отказа выходить на замену, желающих взять себе великого, но очень возрастного и проблемного футболиста будет немного. Никто не отменял и сумасшедших финансовых запросов Роналду, который вряд ли согласится играть за три копейки.

Однако в СМИ появилась информация о возможном переходе Роналду как минимум в два клуба АПЛ. Журналист CBS Бена Джейкобс утверждает, что агент португальца Жорже Мендеш уже ведет переговоры с «Челси», однако главный тренер синих Грэм Поттер сильно сомневается в целесообразности перехода. Уточняется, что без его одобрения трансфер будет невозможен.

Второй вариант в Англии — накачанный деньгами из Саудовской Аравии «Ньюкасл», который может потянуть огромную зарплату португальца и находится на пути к возвращению в список английских топ-клубов. Правда, главный тренер «сорок» Эдди Хау поспешил опровергнуть информацию об интересе к Роналду, отметив, что у его команды и так слишком возрастной состав.

Что касается других европейских топ-клубов, перспективы Роналду видятся весьма туманными. Несколько дней назад о нежелании подписывать контракт с португальцем объявила «Бавария», то же самое сделал и ставший родным для португальца «Реал». Некоторые специалисты считают, что форвард мог бы воссоединиться с соотечественником Жозе Моуринью в «Роме», но и там уже успели опровергнуть информацию об интересе к португальцу.

Фото: IMAGO/Antonio Pozo / PRESSINPHOT/Global Look Press Португальский футболист Криштиану Роналду

Золотая клетка или путь на родину

Кажется, что в Европе больше нет ни одной приличной команды, готовой рискнуть подписать контракт с Роналду, зато желающих точно полно за пределами Старого Света. Тем более они точно готовы порадовать португальца в финансовом плане.

Еще летом неназванный клуб из Саудовской Аравии предлагал Роналду сумасшедшие 250 миллионов евро за два сезона, но форвард не принял предложение. Может, сейчас самое время возобновить переговоры? Нет сомнений, что Роналду не прочь подписать и клубы из Катара, тем более у них сейчас есть отличный шанс вживую понаблюдать за потенциальным новичком.

Еще одним хорошим вариантом для Роналду видится MLS. В СМИ сообщали, например, об интересе к португальцу со стороны босса «Интер Майами» Дэвида Бекхэма. Кажется, Криштиану стоит хорошо подумать над этим предложением, тем более по сборной США видно, что уровень футбола в североамериканской лиге очень высок.

Красивым завершением карьеры Роналду был бы переход в родной «Спортинг», но и с этим не все так просто. Многочисленные инсайдеры сообщают, что против трансфера категорически выступает главный тренер лиссабонцев Рубен Аморим. Сообщалось, что специалист даже готов подать в отставку в случае возвращения Роналду.

Фото: Anke Waelischmiller/Sven Simon/Global Look Press Португальский футболист Криштиану Роналду

Устал, ухожу

Один из экзотических вариантов для Роналду, в который верится с большим трудом, — завершить карьеру сразу после чемпионата мира, уйдя из спорта если не на пике, то в более-менее приличной форме. Так, например, сделал великий Зинедин Зидан, который покинул футбол сразу после мундиаля-2006 в возрасте 34 лет в зените славы.

Однако 37-летний Роналду, кажется, не собирается не то что вешать бутсы на гвоздь, но даже уходить из сборной, как это делают многие возрастные игроки. Нынешний чемпионат мира даст ответ, способен ли один из величайших игроков современности продолжать приносить пользу португальцам. Это точно одна из главных интриг мундиаля в Катаре.