«Просто уйди на пенсию, чувак»: как саудовцы разлюбили Криштиану Роналду Знаменитый футболист надеялся продлить в Саудовской Аравии свою карьеру , но, кажется, она идет под откос. Что дальше будет со звездным португальцем

Фото: Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto/Global Look Press

Криштиану Роналду

При переезде в Саудовскую Аравию звезду мирового футбола Криштиану Роналду ждал радушный прием с пышными торжествами от королевской семьи. После феноменального выступления саудовской команды на Чемпионате мира 2022 года (и даже победы над сборной Аргентины в одном из матчей отборочного турнира) подданные королевства поверили: со звездным Роналду отечественный футбол достигнет еще больших высот. Впрочем, теперь португалец находится не в той форме, чтобы выигрывать турниры. Как из кумира саудовских болельщиков Роналду превратился в нежеланного гостя, которого теперь хотят чуть ли не депортировать, разбирался NEWS.ru.

Как Роналду растерял остатки фанбазы

Для многих саудовских поклонников Роналду последней каплей стало поражение его клуба «Аль-Наср» на Кубке имени Короля. Все ждали, что португалец поможет своей команде обыграть соперников из «Аль-Вахда», но в итоге «Аль-Наср» проиграл со счетом 1:0 и вылетел уже из второго турнира в этом году. До этого в январе саудовский клуб со звездным Криштиану Роналду проиграл в Суперкубке страны.

Фанатов Роналду сильно разочаровало, что его команда проиграла «Аль-Вахде» — не самому сильному клубу даже по местным меркам. В последний раз он выигрывал Королевский кубок в далеком 1966 году, а сейчас даже не входит в первый дивизион. Разочарование игрой Роналду усилилось тем, что его соперники почти половину матча провели не в полном составе, так как один игрок получил красную карточку.

Чем Роналду оскорбил поклонников футбола

При этом возмущение вызвала не только игра, но и поведение Роналду cо своей командой и противниками во время игры.

«Я сказал ему, что я большой фанат. Он пожал мне руку с очень презрительным видом и даже не посмотрел в мою сторону. Во время игры он был раздражен и кричал на своих товарищей», — поделился один из игроков команды «Аль-Вахда» Жан-Давид Богель, который сам с детства болел за Роналду.

Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press Болельщики приветствуют своего кумира

Досталось и тренерской команде. Когда прозвучал финальный свисток, звездный футболист направился к скамье тренерского состава и вступил с ним в словесную перепалку. После этого пятикратный обладатель «Золотого мяча» сел на скамейку и чуть не заплакал.

Что о Роналду говорят недавние фанаты

Вскоре в социальных сетях болельщики из Саудовской Аравии и других стран начали горячо обсуждать выступление кумира. Негативных комментариев было гораздо больше, приведем наиболее популярные:

«Просто уйди на пенсию чувак. Ты уже все. Лионель Месси (аргентинский футболист и главный соперник Роналду. — NEWS.ru) выиграл Чемпионат мира в этом году, а ты не смог победить даже на саудовском кубке», — возмущается один из болельщиков.

«Они играли вдесятером против одиннадцати противников, а Роналду все равно не смог забить», — негодует другой.

«Думаю, вратарь из „Аль-Вахды“ потом расскажет внукам, как сам Криштиану Роналду попытался забить в его ворота с расстояния в 10 сантиметров, а он отразил удар, даже не пошевелившись», — пошутил третий.

Что потерял клуб при Роналду

Уже не первый раз Роналду не может обеспечить важную победу команде даже на местных турнирах. Напомним, в январе, когда на футболиста все еще возлагали большие надежды, его клуб проиграл в полуфинале Суперкубка страны с разгромным счетом 1:3.

Спортивные эксперты отмечают, что Роналду не только не принес «Аль-Насру» новых высот, но и лишил клуб тех достижений, которые у него уже были. Так саудовская команда при звездном футболисте лишилась первого места в футбольной лиге Саудовской Аравии, уступив первенство «Аль-Иттихаду», который в последний раз выигрывал Чемпионат Саудовской Аравии в далеком 2009 году.

Как тренер хотел избавиться от Роналду

О том, что португальская звезда мирового футбола не нужна «Аль-Насру», ранее говорил бывший главный тренер клуба Руди Гарсия. Он считал, что Роналду приносит команде больше вреда чем пользы. Гарсия отмечал, что 38-летний португалец не только слишком часто промахивается в самые неподходящие моменты, но и одним своим присутствием мешает команде хорошо играть.

Фото: Norbert Scanella/Global Look Press Экс-тренер Руди Гарсия вступил в конфликт с Роналду и, как говорят, поплатился за это карьерой

По мнению бывшего тренера, остальные игроки «Аль-Насра» возлагают на португальца слишком большие надежды, постоянно передавая ему мяч, даже когда этого не стоит делать, исходя из расстановки игроков на поле. Зато соперники, напротив, при виде Роналду начинают выкладываться на полную, желая обыграть звезду.

Как Роналду хотел избавиться от тренера

Однажды после того, как команда Роналду не смогла обыграть слабый, по мнению аналитиков, клуб «Аль-Фейха», Гарсия очень жестко раскритиковал португальца и остальных игроков в раздевалке. Поговаривали, что именно Роналду тогда задействовал свой авторитет, чтобы тренера уволили.

Гарсия продержался на посту главного тренера команды целых 8 месяцев — при том, что в среднем их увольняют после 4 месяцев работы. Но, когда руководству пришлось выбирать между звездным футболистом и тренером, владельцы клуба встали на сторону Роналду. Тогда поклонники футбола восприняли эту новость не лучшим образом.

«Роналду — яд для команд и тренеров. Как игрок может думать, что он выше своего тренера?» — возмущался один из комментаторов.

«С тех пор, как Роналду присоединился к „Аль-Насру“, они утратили первенство в рейтинге, но виноват почему-то тренер, а не португалец, который разрушил клуб!» — говорил другой.

Чем Роналду не угодил саудовским консерваторам

Португальцем недовольны и далекие от мира футбола саудовцы. Хотя за последние годы Саудовская Аравия заметно преобразилась и стала более открытой страной, многие жители все еще консервативны и считают, что либеральному Роналду не место в королевстве.

Как только португалец поселился в Саудовской Аравии, местные богословы возмутились тем, что он живет вместе своей гражданской женой Джорджиной Родригес. По исламским законам, сожительствовать могут только пары, состоящие в браке. К слову, на фоне черной полосы в футбольной жизни Роналду ходят слухи, что Родригес подумывает разорвать с ним отношения.

В последнее время недовольные богословы, которые тут сродни популярным блогерам, все чаще высказываются против Роналду и его «небогоугодных поступков». Некоторые даже обещают заняться нарушителем лично.

Кто хочет отдать Роналду под суд

Так, саудовский правовед Нуф Бинт Ахмед пожаловалась на Роналду в прокуратуру, после того как португалец в конце одного из матчей повернулся в сторону болельщиков команды соперников и показательно схватился за промежность.

Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press Саудовские футболисты жалуются, что Криштиану Роналду ведет себя на поле высокомерно

Представители клуба попытались сгладить ситуацию, заявив, что, мол, у Роналду «там что-то защемило». Но оскорбленная мусульманка твердо намерена привлечь футболиста к ответственности за оскорбление.

«Я не слежу за футболом, но то, что сделал Роналду, это проявление публичной непристойности — преступление, за которое его нужно арестовать и депортировать», — заявила Бинт Ахмед.

Что будет дальше с контрактом Роналду

Глядя на то, как жизнь в Саудовской Аравии хоронит карьеру португальской звезды, другие именитые футболисты вроде Месси, которые подумывали переезжать в королевство, начинают менять свои планы.

Тем временем сам Роналду, похоже, тоже собирается как можно скорее уезжать из страны. Он уже заявил, что в ближайшее время покинет «Аль-Наср». Вообще его контракт с клубом действует до 2025 года. Но, по некоторым данным, в дело может вмешаться сама королевская семья, которая сама хочет поскорее избавиться от не оправдавшего надежд футболиста.

Ожидается, что португалец вернется в мадридский «Реал». Правда, там он уже не будет играть на поле, как раньше, а будет просто рекламировать команду в качестве спортивного амбассадора.

Тем временем все больше региональных и мировых спортивных экспертов признают: так или иначе карьера Криштиану Роналду подходит к концу. Впрочем, ее звездная часть уже и так завершилась.