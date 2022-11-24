Футбол «Тысячи и одной ночи»: в чем секрет саудовского чуда на ЧМ-2022 Как победа Зеленых Соколов над легендарным Месси сплотила весь арабский мир

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Аргентина (ARG) — Саудовская Аравия (KSA) — 1:2

Первой сенсацией, которую принес ЧМ-22 в Катаре, стал блестящий старт Саудовской Аравии, которая со счетом 2:1 разгромила фаворитов турнира аргентинцев во главе с легендарным Лионелем Месси. А ведь до сих пор о саудовском футболе мало кто слышал: за предыдущие пять чемпионатов мира, с 1994 по 2018 год, сборная королевства выиграла лишь три матча. И в 2022 году до победы над Аргентиной саудовцы забили только шесть голов. Теперь же весь арабский мир, затаив дыхание, ждет субботы, чтобы посмотреть, смогут ли Зеленые Соколы (так прозвали команду КСА) закрепить успех в матче против Польши. В чем секрет саудовского футбольного чуда, разбирался NEWS.ru

Наследный принц сказал расслабиться

В победу Саудовской Аравии над сборной Аргентины особо никто не верил, включая самих саудовцев. Арабы в целом привыкли, что «бедуинский футбол», мягко говоря, не впечатляет. Многие команды бегать по полю не научились, не говоря уж о том, чтобы забивать. Так что болельщики из Персидского залива и Ближнего Востока приехали на чемпионат ставить на гигантов мирового футбола. Даже наследный принц и фактический правитель королевства Мухаммед бин Салман не питал особых надежд в отношении национальной сборной. В прошлом месяце он пригласил к себе футболистов и подбодрил такими словами:

Против нас в отборочной группе играют очень сильные команды. Так знайте: никто не ждет от вас, что вы выиграете или даже закончите матчи отборочного этапа ничьей. Просто расслабьтесь, играйте в свою игру и наслаждайтесь турниром.

Кто знает, что еще наговорил футболистам наследный принц за закрытыми дверями, но болельщики на трибунах не узнали родную сборную. Быть может, и впрямь сработала тактика no pressure («никакого давления»). Как бы то ни было, после первого пропущенного гола от Месси на поле начались чудеса: арабы вдруг взялись яростно защищаться. Во втором тайме Зеленые Соколы настолько разошлись, что забили аж два мяча в течение десять минут и не давали аргентинцам подойти к своим воротам. Авторы исторических голов — 29-летний нападающий Салех аль-Шехри и 31-летний полузащитник Салем аль-Давсари — стали героями. В честь невероятной победы наследный принц объявил следующий день национальным праздником и выходным днем. Даже для школьников и студентов отменили занятия.

Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Press Салем аль-Давсари

За тренера «готовы траву есть»

Дело не только в мудрых наставлениях принца Мухаммеда бин Салмана. В последние годы Саудовская Аравия много вкладывается в разные отрасли, чтобы поднять свой статус на мировой арене. В стране строят огромные музеи, проводят модные световые фестивали, научные симпозиумы, концерты. Про спорт наследный принц тоже не забывает. Хотя за все время существования королевства у него не было никаких спортивных достижений.

В последние годы Саудовская Аравия приобрела право на проведение культовых гонок «Формулы-1», соревнований по боксу. Да и чемпионат мира по футболу 2030 года, вполне возможно, пройдет в песках королевства. По крайней мере Эр-Рияд хочет подать на него заявку. Понятно, что проводить престижные чемпионаты, но при этом иметь солидную историю «вылетов» из них не очень солидно, поэтому саудовцы решили реабилитировать свою спортивную репутацию. Нынешний мундиаль в соседнем маленьком Катаре — идеальная возможность доказать, что и КСА умеет играть в футбол.

Для этого Зеленым Соколам наняли нового тренера — 54-летнего француза Эрве Ренара. Ренар считается одним из лучших в мире мастеров своего дела. Он тренирует с 1999 года и с тех пор работал с 13 командами — от Китая до Франции. Под его руководством сборные Замбии и Кот-д’Ивуара выиграли Кубок африканских наций в 2012 и 2015 годах.

Маститый француз быстро нашел общий язык с арабскими подопечными, пусть даже через переводчика. Он подстегнул саудовскую сборную и заставил ее начать подготовительные тренировки на 10 дней раньше, чем остальные команды.

Тренер знаменит своими мотивационными речами. Игроки саудовской сборной признают: Ренар их настолько мотивирует, что они под влиянием его призывов «готовы есть траву». Перед матчем с Аргентиной один из игроков даже заплакал от речей мэтра.

Вы должны побеждать! Вы должны быть теми, кто давит на противников! Проявите уважение к нашим поклонникам! У нас за спиной вся страна! Мы герои! — кричал месье Ренар команде, пока переводчик пытался донести команде, что же от нее хотят.

Кстати, саудовцы далеко не первые арабы, которые заприметили талантливого француза. В 2016 Ренара наняла сборная Марокко. С его помощью команда впервые за 20 лет смогла попасть на мундиаль 2018 года, который проходил в России. Годом позже его пригласила Саудовская Аравия. За все свои успехи Ренар вышел на 17-е место в списке самых высокооплачиваемых тренеров в мире. Сейчас его официальная зарплата составляет более $1.2 млн. После победы саудовской сборной над Аргентиной его место в рейтинге определенно вырастет.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press Тренер Ренард Эрве и его переводчик-синхронист

Даже ХАМАС поздравил

Но даже Ренар после матча с аргентинцами признался: победа над сборной Месси стала для него шоком.

Мы очень хорошо подготовились. На небе для нас сошлись все звезды, — заговорил француз языком сказок «Тысячи и одной ночи». — Ведь игроки сборной Аргентины приехали сюда, не проиграв ни одной игры за последние 36 матчей. У них потрясающие игроки, но это футбол, иногда в нем случаются совершенно сумасшедшие вещи.

Многие считают, что дело еще и в мощной поддержке арабов, которые приехали на чемпионат со всего региона и заполнили собой стадионы. Правда, Катару, который играл на родной земле, это не помогло — он проиграл со счетом 2:0 сборной Эквадора.

Как бы то ни было, ни одна арабо-израильская война так сильно не объединяла разрозненные арабские страны, как это сделала победа Саудовской Аравии. С «великой победой» ее поздравили даже соседи из палестинского освободительного движения ХАМАС, у которых с Эр-Риядом не лучшие отношения из-за связей королевства с Израилем. Их поздравили даже йеменские повстанцы хуситы, против которых с 2015 года королевство запустило более 24 тысяч ракет!

Миллиард поздравлений сборной Саудовской Аравии над командой Аргентины. Этот матч вернул арабский футбол в спорт, — заявил пресс-секретарь Министерства информации хуситов Дайфаллах аль-Шами.

Соцсети до сих пор бурлят от произошедшего. Их наводнили записи, как арабские фанаты от радости крушат и ломают все, что попадется под руку, даже огромные железные двери. Умельцы смонтировали видеомем — отрывок из любимого всеми арабами старого сериала «Баб эль-Хара» о жизни в Сирии 1930-х годов. Там есть эпизод, в котором главный герой стоит в окружении соседей, чествующих его по какому-то торжественному празднику. На персонажей наложили флаги арабских стран, которые словно прославляют главного виновника торжества — Саудовскую Аравию.

Возможно, что месье Ренар прав и действительно случилось чудо. Так ли это, покажут ближайшие матчи. Они обещают быть непростыми. В субботу Зеленые Соколы сыграют против сборной Польши, которую возглавляет Роберт Левандовски — нападающий легендарного клуба «Барселона» (за него долгое время выступал Месси). Матч с Мексикой предстоит 30 ноября. В отличие от саудовцев мексиканская сборная почти всегда доходила хотя бы до одной восьмой мундиаля. Но арабская команда не унывает. Соколы воодушевлены и мечтают «заклевать» соперников. А миллионы арабский фанатов «делают дуа» (совершают молитвы), чтобы их единоверцы показали миру чудеса арабского футбола.