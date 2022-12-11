Эдем в cтиле киберпанк: саудовский принц перенесет рай с небес на землю Саудовская Аравия построит остров-курорт в Красном море. Как одна из самых закрытых стран мира бросает вызов традиционному туризму в регионе

Фото: neom.com

Далекий таинственный остров, затерянный на аравийском побережье Красного моря, с парящими над землей небоскребами — это описание будто сошло со страниц романа фантаста Жюля Верна. Но в Саудовской Аравии фантастика может стать реальностью, решил наследный принц королевства Мухаммед бин Салман. В начале декабря он объявил, что уже в 2024 году перед миром предстанет небывалый туристический остров под названием Синдала. Он обещает затмить популярные бюджетные курорты региона вроде Шарм-эш-Шейха. Синдала станет частью грандиозного проекта НЕОМ — «города будущего» на побережье Красного моря. Какие чудеса ожидают его гостей и что современные урбанисты черпают в средневековых трактатах — в материале NEWS.ru.

Новый страж Красного моря

Острова — земли древних цивилизаций, загадочных тайн и тысячелетних легенд. Но мы живем в новом мире, и пришла пора творить новую историю, — гласит трейлер об острове Синдала. — Настало время для девственного острова в Красном море, где создается новый мир.

Остров, который саудиты преподносят как землю обетованную, еще совсем недавно был никому не нужным клочком земли. Но Синдале повезло оказаться в непосредственной близости от места, где Саудовская Аравия решила с нуля отстроить в пустыне город будущего НЕОМ.

Нельзя же было позволить, чтобы с чудом урбанистики всех времен и народов соседствовало какое-то захолустье. Поэтому никому не известную Синдалу и решили превратить в мощный курорт. Он начнет принимать первых гостей уже совсем скоро — в 2024 году.

Фото: neom.com Саудовская Аравия рекламирует себя как открытая миру страна

Наследный принц дал понять, что Синдала будет роскошным люксовым курортом, куда смогут приезжать люди со всего света, чтобы насладиться премиальным сервисом и «увидеть истинную красоту Саудовской Аравии».

Визитной карточкой курорта станет яхт-клуб. Власти намекают, что из-за расположения острова туда будет удобно добираться любителям яхт со всего мира, особенно обеспеченным гражданам из Европы через Суэцкий канал. Недаром на Синдале запланировано 86 парковочных мест для яхт.

«Столицу роскошных путешествий», судя по рекламным роликам, целиком застроят футуристическими зданиями. Многоуровневые планировки поселений, парящие над землей здания и мосты, скорее всего, лишь малая часть того, чем удивит горстей остров. Но другие архитектурные ноу-хау держатся пока в секрете. Зато гендиректор городского планирования проекта обещает воплотить все современные тренды урбанистики. Например, Синдала будет жить на возобновляемых источниках энергии.

Правда, вся инновационность проекта пока таится где-то глубоко в трейлерах и арт-концепциях. Эксперты признают: они могут еще не раз поменяться, как это было с материковой частью НЕОМА.

Бассейны вместо автобусов

Саудовские мегапроекты имеют свойство меняться по ходу реализации. Напомним: «город будущего» на берегу Красного моря изначально должен был объединить несколько поселений с малоэтажной застройкой. Теперь же саудовцы хотят отстроить продолговатый мегаполис — на 170-километров в длину и 200 метров в ширину. Рабочее название проекта — «Линия» (The Linie)

Вдоль всей линии с обеих сторон построят два перевернутых небоскреба из высококачественных зеркал. Между зеркальными гигантами и вырастет тот самый многоуровневый умный мегагород будущего.

Правда, пока на его месте нет ничего, кроме строительных бригад, живущих среди выжженной солнцем пустыни и скалистых гор. Но наследный принц уверен: однажды на этом клочке земли на северо-западе королевства буду жить миллионы людей. И хотя сам город пока мираж на песке, кронпринц привлекает в него миллионные инвестиции.

Фото: neom.com На острове Синдала возведут 413 гостиничных номеров премиум-класса и 333 апартамента

Разных диковинок в НЕОМе ожидается немало. Недаром его называют «городом, в котором возможно все». Руководители проекта обещают, что там не будет машин и дорог. Все жители смогут пользоваться ультраскоростными подземными капсулами. Среди других чудес — огромный стадион, парящий в небе на высоте 300 метров.

Проект оброс самыми фантастическими чертами, и порой уже трудно отличить правду от вымысла. Мировые СМИ пишут, что город оснастят летающими такси, рядом с людьми будут ходить роботы. Повседневная жизнь будущих жителей словно сходит со страниц научной фантастики. Даже утро простого школьника из НЕОМА, каким его описывают урбанисты-футурологи, будет напоминать сцену из фильма о киберпанке. Кстати, говорят, что наследный принц очень любит этот жанр.

Фото: neom.com Синдала бросит вызов популярным бюджетным курортам вроде Шарм-эш-Шейха

Представьте себе шестиклассника. Он проснется в своей постели, и умный дом его сразу просканирует. К примеру, парень съел слишком много сахара накануне, тогда холодильник предложит ему овсянку вместо батончика мюсли, к которому тянется его рука, — подводит к самому интересному участник проекта Ян Патерсон, ответственный за спортивную жизнь НЕОМА. — Снаружи вместо автобусной остановки его ожидает... дорожка для плавания. С водонепроницаемым рюкзаком мальчик будет плыть до школы брассом.

И это не придумка топ-менеджера: НЕОМ действительно рассматривает каналы для плавания как альтернативу дорогам.

Будущее настанет через полвека

Сама идея города-линии, каким задуман НЕОМ, совсем не нова. В истории мирового градостроительства и архитектуры планы поселений линейного типа известны еще с XIX века. В те времена специалисты искали удобные способы разделить города на индустриальные и жилые части, и линейная застройка была одной и идей.

Однако такие проекты не прижились. Архитекторы напоминают, что города — это живые организмы, которые должны возникать и развиваться естественным путем. Поэтому некоторые предрекают, что НЕОМ будет выглядеть очень искусственно. Скорее он будет напоминать ультрасовременный аэропорт, чем обитаемый город.

У проекта есть проблемы и посерьезнее критики архитектурных эстетов. Реализовать инициативу оказалось очень сложно, учитывая огромные масштабы и нереальные сроки. Вряд ли Мухаммед бин Салман успеет отстроить город до 2030 года. На возведение одного только перевернутого зеркального небоскреба, вероятно, уйдет около 50 лет.

Фото: neom.com На саудовском острове обещают воплотить архитектурные ноу-хау

По данным агентства Bloomberg, неудачи и сложности преследуют участников проекта во всем. Как нынешние, так и бывшие сотрудники жалуются, что многие идеи наследного принца реализовать просто невозможно. Но Мухаммед бин Салман не тот человек, которому можно говорить нет, поэтому приходится выкручиваться.

Правда, требования кронпринца постоянно меняются. Компании, которые сотрудничали с НЕОМОМ, говорят, что им приходилось выполнять поручения, которые в итоге никто не проверял. О них забывали и тут же спускали сверху новые задания.

Весь мой опыт работы с НЕОМОМ сводился к тому, чтобы делать презентации новых проектов, которые тут же отправлялись в мусорное ведро, — говорит бывший сотрудник одной из компаний, призванной построить для города огромную ультрасовременную солнечную электростанцию стоимостью $200 млрд.

Все ради престижа

Все эти масштабные проекты — лишь малая часть инициативы «Видение 2030» (Vision 2030). Ее цель — уменьшить зависимость королевства от продаж нефти. Для этого бин Салман не только строит новые города, но и диверсифицирует экономику, вкладывая средства в развитие отечественного здравоохранения, образования, бизнеса и туризма.

Фото: neom.com «Город будущего» НЕОМ появится в пустыне не раньше чем через полвека

У нас есть все, чтобы осуществить наши мечты и амбиции. Чего у нас нет, так это оправданий, чтобы стоять на месте. С помощью Аллаха мы укрепим положение королевства как великой нации, — говорится в послании кронпринца.

Похожую политику модернизации экономики и снижения зависимости от нефти сейчас проводят и другие монархии Залива. Но тренд на всеобъемлющие программы вроде Vision 2030 заложила именно Саудовская Аравия.

Хотя программа нацелена на 2030 год, она приносит плоды уже сейчас. К примеру, отход от религиозного фундаментализма и снятие разных религиозных запретов постепенно открывают Садовскую Аравию миру. В стране то и дело проводят региональные и международные фестивали и выставки.

Есть изменения и в социальной сфере — у женщин появилось больше прав. Теперь они могут водить машину, работать или выходить из дома без сопровождения родственника мужского пола. Совсем недавно все это было под запретом. Как видно, острова и города будущего хорошо вписываются во всеобщую модернизацию, а заодно делают королевству неплохую рекламу на весь мир.

По стопам древнего халифа

НЕОМ — не первый проект утопического города в регионе. В истории Ближнего Востока уже было что-то похожее. Как ни странно, в VIII веке таким же архитектурным чудом считался Багдад — нынешняя столица Ирака.

Средневековый арабский историк и путешественник Мухаммед аль-Химьяри в трактате «Благоухающий сад новостей из разных стран» (эдаком тревел-блоге тех времен) подробно рассказывает о чудо-городе Мадинат аль-Салям («городе мира», как раньше назывался Багдад).

Там говорится, что халиф Абу Джафар аль-Мансур, одержавший победу в долгой войне между мусульманами, захотел с нуля отстроить новую столицу для своего Аббасидского халифата. Он собрал лучших инженеров, архитекторов и художников со всего мира, заплатил им огромные суммы, чтобы те создали для него поражающий воображение город, достойный величия Аббасидских халифов.

Фото: shutterstock В Средние века Багдад считали самым фантастическим городом мира

Мадинат аль-Салям был продуман до мелочей. Халиф хотел, чтобы город имел идеальную круглую форму, а внутри здания образовывали кольца, из которых формировались районы. В одном жили люди, в другом располагались рынки, в третьем — мастерские.

Между кольцами пролегали многочисленные парки и сады, фонтаны и аллеи, городские пространства и зоны отдыха. Интересно, что в Мадинат аль-Салям в отличие от городов Европы того времени соблюдали образцовую чистоту. В центре всего этого великолепия находились величественный городской дворец и главная мечеть. Именно в стенах этого чуда-города и разворачивались истории о Синдбаде, Аладдине и о птице Рух из «Тысячи и одной ночи».

Это великий город. Ему нет равных ни на востоке земли, ни на западе ее. Вся земля — пустыня, а Багдад — ее столица, — говорится в средневековом арабском трактате.

Если допустить, что с тех пор, как были сказаны эти слова, мир так и остался одной большой пустыней, то строящийся среди аравийских песков НЕОМ с островом Синдала определенно претендуют на то, чтобы стать ее новой столицей.