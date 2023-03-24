Роналду установил рекорд среди футболистов национальных сборных Криштиану Роналду установил рекорд по количеству матчей за национальные сборные

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Португальский футболист Криштиану Роналду установил рекорд среди игроков национальных сборных, он провел 197-й матч в составе команды своей страны. Игра прошла в четверг, 23 марта. Сборная Португалии в домашнем матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 встречалась с командой Лихтенштейна, сообщает ТАСС.

Таким образом Роналду превзошел достижение игрока из Кувейта Бадера аль-Мутавы, выступавшего за свою сборную 196 раз. Победителем матча стала Португалия, выигравшая со счетом 4:0. Сам Роналду забил соперникам два мяча, один из которых — с пенальти.

Португалия и Лихтенштейн выступают в группе J вместе со сборными Боснии и Герцеговины, Словакии, Люксембурга и Исландии. Следующую игру португальцы проведут против Люксембурга, встреча пройдет 26 марта.

Криштиану Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций. Кроме того, португалец считается лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала». В ходе карьеры выступал за португальский «Спортинг», испанский «Реал», итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед».

Роналду прошедшей зимой перешёл в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Контракт рассчитан на два с половиной года, за которые футболист заработает € 500 млн. Ранее футболист расторг контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед».