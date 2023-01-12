Дворец для погонщика мяча: как Роналду устроился в Саудовской Аравии Португальский футболист уже начал обживаться в одной из самых консервативных стран мира. Разлучат ли его с гражданской женой?

Фото: Wang Haizhou/XinHua/Global Look Press

Пока весь мир отмечал Новый год и Рождество, у жителей Саудовской Аравии был свой праздник — к ним перешла звезда мирового футбола Криштиану Роналду. Десятки тысяч саудовцев восторженно наблюдали с трибун за церемонией перехода португальца в отечественный клуб «Аль-Наср». И даже спустя две недели страсти вокруг переезда Роналду на Аравийский полуостров не утихают. Как проходит обустройство футболиста в самой исламской стране мира, сможет ли он жить там со своей девушкой вне брака и каким будет новый арабский дворец знаменитости — в материале NEWS.ru.

Одиночество в песках?

Под занавес года саудовский клуб «Аль-Наср» сумел переманить к себе португальскую звезду, предложив 37-летнему Роналду более $200 миллионов в год. По контракту футболист останется в нефтяном королевстве на два с половиной года. Между тем поклонников больше всего волнует вопрос о личной жизни Криштиану на новом месте.

Как известно, у португальца давно есть гражданская жена — эффектная испанская модель Джорджина Родригес, о которой так любят писать таблоиды. И у пары трое общих детей. Но суровые саудовские законы могут помешать их совместной жизни.

Фото: Социальные сети Криштиану и его гражданская жена Джорджина с детьми

Вообще-то за последние годы королевство стало намного терпимее к «харамным» (греховным с точки зрения ислама) веяниям. Наследный принц Мухаммед бин Салман разрешил подданным слушать музыку и даже ходить на концерты. Саудовские женщины теперь могут водить машину и путешествовать без разрешения мужчины-опекуна. Однако сожительствовать вне брака в стране все еще нельзя.

Ислам очень строго относится даже к тому, что неженатые мужчина и женщина просто находятся рядом наедине.

Если в доме есть незнакомая женщина, то мужчине нельзя быть рядом с ней наедине. Это может стать причиной смуты и впадения в грех, — говорил пророк Мухаммед.

Согласно же преданиям о жизни пророка, чужие мужчина и женщина в принципе никогда не остаются одни, так как рядом с ними всегда сидит маленький шайтан (пособник дьявола).

Так что ночные развлечения, к которым привык португалец (по словам футболиста, они приносят ему больше удовольствия, чем любой из забитых голов), рискуют навлечь на Саудовскую Аравию смуту и прибавить число дислоцированных там бесов.

Правда, в погоне за туристами с 2019 года саудиты все же разрешили неженатым иностранным парам временно проживать в одном номере. Но Роналду теперь не турист, а резидент страны, и на него поблажки распространяться не должны. И при этом он как иностранец всегда рискует, что закон может обратиться не в его пользу.

Фото: Wang Haizhou/XinHua/Global Look Press Новый нападающий клуба «Аль-Наср» Роналду с молодыми спортсменами

Однако за интимную жизнь звезды футбола, скорее всего, переживать не стоит. Власти Саудовской Аравии так долго пытались заполучить Роналду, что вряд ли осмелятся разлучать его с любимой.

В Сети ходят слухи, что ради них даже специально перепишут закон. А пока саудиты закрывают глаза на «сожительство» Криштиану и Джорджины. К тому же, по некоторым данным, пара в ближайшее время планирует сыграть свадьбу.

Португальский дворец в арабской сказке

Как выяснил NEWS.ru, Роналду обосновался в Эр-Рияде — столице королевства. Футболист вместе с Джорджиной, детьми (всего их у Роналду пятеро), близкими друзьями и охранниками заняли 17 номеров в отеле Four Seasons. Он расположен в 99-этажном небоскребе Бурдж Аль-Мамляка — одном из самых высоких зданий в стране.

Насладитесь непревзойденным видом на Эр-Рияд. Номер включает просторную гостиную, личный кабинет, столовую и конференц-зал, — говорится в описании элитного люкса.

Фото: FashionPPS/Keystone Press Agency/Global Look Press Роналду со свитой остановился в одном из самых высоких небоскребов Эр-Рияда

Как раз в одном из таких и поселился Криштиану Роналду. СМИ подсчитали, что один месяц жизни португальца и его свиты в отеле обойдется в $300 тысяч. Но задерживаться там Роналду, скорее всего, не станет. Он уже почти подыскал себе подходящее место, чтобы там осесть.

Новый дом знаменитости будет располагаться недалеко от стадиона Аль-Наср, который окружают сплошь элитные районы. Скорее всего, он поселится в одном из таких районов Аль-Мухаммадия, который славится дорогими ресторанами, либо в Аль-Нахиле. Его особенно жалуют экспаты за обилие международных школ.

Если верить слухам, Роналду уже заказал подробный дизайн будущего дома-особняка, который обойдется звезде в $15 млн. В нем будет восемь спален и несколько тренажерных залов. А еще на территории площадью 4,2 кв. км построят бассейн олимпийских масштабов, футбольное и баскетбольное поля, три ресторана, три дополнительные виллы и даже сделают водопад.

За безопасностью этого великолепия будут следить целых три частных охранных предприятия.

Фото: FashionPPS/Keystone Press Agency/Global Look Press Примерно так выглядит номер, в котором живет сейчас Роналду

Наблюдатели признают: для саудовского королевства Роналду — идеальный инструмент для продвижения позитивного образа среди иностранцев. Этим занимаются и другие монархии Залива, которые всячески стараются снизить нефтяную зависимость.

К примеру, Катар провел у себя Чемпионат мира по футболу, Ну, а Саудовская Аравия решила просто купить самого известного в мире футболиста. В Эр-Рияде не скрывают, что это дело государственной важности, и зарплату звезде будут платить из Фонда благосостояния королевства.

Похоже, с покупкой Роналду саудиты попали в самую точку. Разговоры о его переходе в «Аль-Наср» не стихают. Совсем скоро может состояться первый звездный матч с участием Роналду. Причем саудовский клуб выступит против «Пари Сен-Жермен», в котором играет главный исторический соперник португальца — Лионель Месси.

В последний раз Месси и Роналду сразились в декабре 2020 года в матче Лиги чемпионов, когда команда Роналду обыграла Месси со счётом 3:0.

Новый матч даст саудитам шанс второй раз подряд обыграть нынешнего чемпиона мира Месси (первый раз это случилось в Катаре), а Роналду — покорить новые спортивным вершины, за которыми он и приехал на Аравийский полуостров.

В Европе моя работа выполнена. Я выиграл все. Я играл в самых важных клубах континента. И теперь передо мной стоит новый вызов, — говорил звездный португалец.

Остается пожелать ему удачи.