Месси — The Best: как Лео отнял у Мбаппе победу в скандальной премии Лионель Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА, но сама церемония не обошлась без скандалов

Фото: Panoramic/Global Look Press

Лионель Месси, церемония вручения наград ФИФА

Накануне в Париже прошла церемония вручения наград ФИФА. Лучшим футболистом года предсказуемо выбрали Лионеля Месси, а лучшим тренером — Лионеля Скалони, с которым Аргентина впервые за 36 лет победила на чемпионате мира. В отличие от «Золотого мяча», здесь лучших выбирали не журналисты отдельно взятого журнала (в случае с ЗМ — France Football), а капитан, тренер, журналист и болельщики от каждой страны мира. Но голосование не обошлось без скандалов.

Новая награда

Сама награда The Best — относительно новая, ФИФА ее учредила в 2016 году. До этого на протяжении пяти лет (2010–2015) Международная федерация футбола сотрудничала с журналом France Football, и они совместно вручали одну премию — «Золотой Мяч ФИФА». Теперь же награды две.

Более престижной по-прежнему из-за бренда считается «Золотой мяч», но по формальным признакам более значимой можно назвать The Best. Потому что получить признание от футболистов, тренеров, журналистов и фанатов всего мира — это чуть более ценно, чем признание от журналистов одного-единственного издания, пусть и такого важного, как France Football.

За шесть лет, которые эти две награды вручаются параллельно, четыре раза победители были одни и те же — Криштиану Роналду (2016 и 2017), Лука Модрич в 2018-м и Лионель Месси в 2019-м. В 2020 году «Золотой мяч» не вручали из-за пандемии, а в последние два года победители были разные.

«Золотой Мяч» брали Месси (2021) и Карим Бензема (2022), а The Best — Роберт Левандовски (2021) и Месси (2022). Но справедливости ради, если бы ЗМ за 2022 год вручался не до чемпионата мира, а после, вряд ли у Бензема было бы много шансов его выиграть. То, чего достиг в Катаре Лео — это важнее любой Лиги чемпионов.

Фото: Panoramic/Global Look Press Церемония вручения наград ФИФА

Чемпион с отрывом

В голосовании этого года Месси всех опередил с запасом. Форварда ПСЖ на первое место поставили и тренеры, и капитаны сборных, и журналисты, и болельщики.

Месси набрал 728 очков в голосовании тренеров, его партнер по «ПСЖ» Килиан Мбаппе — 478, форвард «Реала» Карим Бензема — 230. В голосовании капитанов сборных у Лео 717 очков, у Мбаппе — 395, у Бензема — 301. Представители СМИ отдали Месси 836 очков, Мбаппе — 433, Бензема — 304. От болельщиков Месси получил 1 345 851 очко, Мбаппе — 391 676, Бензема — 200 009.

Месси стал игроком года по версии ФИФА второй раз в карьере. Впервые приз The Best он получил в 2019-м, тогда в тройку также вошли Вирджил ван Дейк и Криштиану Роналду.

Сам Месси, как капитан сборной Аргентины, принимал участие в голосовании. Он поставил на первое место своего одноклубника по «ПСЖ» Неймара, на второе место определил Мбаппе, а не третье — Бензема.

Роналду не только впервые не попал даже в заявку в число претендентов, но и не участвовал в голосовании, так как больше не является капитаном сборной. За Португалию голосовал Пепе и не включил Месси даже в тройку. Защитник «Порту» первое место отдал Мбаппе, второе — Модричу, третье — Бензема.

Также на церемонии вручалась награда лучшему вратарю года. Ее тоже получил чемпион мира в составе сборной Аргентины — Эмилиано Мартинес, выступающий за английскую «Астон Виллу». Он уступил голкиперу «Реала» Тибо Куртуа в голосовании тренеров — аргентинец набрал 551 очко, бельгиец — 583. Соперники набрали практически одинаковое число баллов в голосовании капитанов сборных — 557 у Мартинеса против 556 у Куртуа. Победу Мартинесу обеспечило преимущество в голосах от журналистов (676 против 532) и болельщиков (749 219 против 345 582).

Лучшим тренером признали наставника сборной Аргентины Лионеля Скалони, триумфатора ЧМ-2022. Он опередил Карло Анчелотти, выигравшего с «Реалом» Лигу чемпионов и Пепа Гвардиолу, в очередной (четвертый за пять лет) раз ставшего чемпионом Англии с «Манчестер Сити».

Фото: Panoramic/Global Look Press Лучший тренер сборной Аргентины Лионель Скалони

Скандалы, провокации и оправдания

Церемонию пропустила делегация мадридского «Реала» — в знак протеста против того, что их полузащитника Винисиуса Джуниора нет в списке претендентов на награду. Этого в действительности не поняли даже болельщики других команд, потому что бразилец был самым полезным игроком «Реала» в этом сезоне, и был на лидирующих позициях в прошлом, в котором «Мадрид» выиграл испанскую Ла лигу и Лигу чемпионов.

Многие фанаты восприняли отсутствие Винисиуса в числе номинантов как часть противостояния «Реала» с ФИФА и УЕФА. Футбольные боссы могут быть обозлены на мадридский клуб из-за того, что его президент Флорентино Перес — один из идеологов создания Суперлиги — закрытого турнира среди самых богатых команд в обход УЕФА. Лигу пока не создали, но отношения уже испортились.

Еще одна история, связанная с «Реалом», — голосование защитника Давида Алабы. Он играет за мадридский клуб и является капитаном сборной Австрии. На него обиделись фанаты «Мадрида» за то, что он в голосовании поставил на первое место Месси, а не Бензема. Давид подвергся такой критике в соцсетях, что пришлось оправдываться. Был даже создан хэштег #alabaout («Алаба — уходи»), а также оскорбления, в том числе расистские, например, эмодзи обезьяны. Вот что на это ответил футболист.

Относительно премии The Best. Сборная Австрии голосовала как команда, не я один. Каждый член команды имел право голоса, так все и решалось. Все знают, а особенно сам Карим, как сильно я восхищаюсь им и его выступлениями. Я часто говорил, что для меня он лучший нападающий мира, и это по-прежнему так. Без сомнения, — написал Алаба в соцсети.

И еще один скандал был связан с Криштиану Роналду. Дело в том, что во время видеоролика, посвященного победе Месси в голосовании, показали среди множества других фотографий также и фото Роналду. Но это был кадр не с футбольного поля, а со скамейки запасных. Такая новость распространилась по популярным мировым футбольным пабликам и вызвала бурную реакцию. Это было воспринято как неуважение.

Но дело в том, что это оказалось фейком. В действительности фотографии со скамейки запасных не было. Роналду просто никак не поучаствовал в церемонии, ни физически, ни в качестве голосовавшего, ни даже на картинке. Он сейчас отлично себя чувствует в Саудовской Аравии, где зарабатывает $200 млн в год и в первых пяти матчах забил восемь мячей.