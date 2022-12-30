Стало известно о новом контракте Роналду с клубом «Аль-Наср» Al Arabiya: Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом «Аль-Наср»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Ранее информацию о возможном новом клубе Роналду опубликовали испанские СМИ.

По данным Al Arabiya, в «Аль-Насре» футболист будет зарабатывать более €200 млн в год с учетом контрактов на рекламу.

Ранее испанская газета Marca сообщила о том, что Криштиану Роналду станет игроком клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии уже 1 января 2023 года. По данным газеты, форвард подпишет контракт сроком на 2,5 года. За это время он сможет заработать полмиллиарда евро, в эту сумму включены зарплата и рекламные доходы. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Позже сам Роналду заявил о том, что не подписывал контракт с клубом из Саудовской Аравии.

Ранее футболист расторг контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед» и сейчас пребывает в статусе свободного агента.

Криштиану Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Он также был признан лучшим бомбардиром в истории национальных сборных. В ходе карьеры выступал за португальский «Спортинг», испанский «Реал», итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед».