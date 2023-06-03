Футбольный клуб ПСЖ расстанется с главным тренером L'Equipe: главный тренер футбольного клуба ПСЖ Гальтье покинет свой пост в конце сезона

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Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье покинет свой пост в конце текущего сезона. Об этом сообщила газета L’Equipe. По информации издания, в ближайшее время в клубе займутся поисками нового руководителя команды.

Действующий контракт Гальтье рассчитан до лета 2024 года. 3 июня команда сыграет заключительный матч сезона с «Клермоном» в рамках последнего тура чемпионата Франции. ПСЖ досрочно одержал победу в турнире.

Гальтье 56 лет, он работал в качестве главного тренера ПСЖ с июля 2022 года. Прошлым летом команда по его руководством завоевала Суперкубок Франции. Ранее Гальтье возглавлял клуб «Ницца» и «Лиль», ставший чемпионом Франции в сезоне 2020/21, а также «Сент-Этьен», вместе с которым одержал победу в Кубке французской лиги (2012/13).

2 июня пресс-служба ПСЖ сообщила, что чемпион мира по футболу, испанский защитник Серхио Рамос по окончании текущего сезона также покинет французский клуб. Футболисту 37 лет, в ПСЖ он выступал с 2021 года. В составе команды он два раза становился чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны.

1 июня Гальтье сообщил, что клуб покидает аргентинский нападающий, чемпион мира Лионель Месси. Незадолго до этого СМИ сообщили о взаимном желании Месси и «ПСЖ» прекратить сотрудничество. Это произошло после того, как аргентинца на две недели отстранили от матчей и тренировок с командой, кроме того, на протяжении этого срока Месси не будет получать зарплату.