Месси ушел к Бекхэму: что известно о новом клубе Лео «Интер Майами» «Интер Майами» проиграл в 11 матчах и занимает последние строчки в чемпионате MLS

Фото: intermiamicf.com

Игроки «Интера Майами»

Лионель Месси сделал выбор в пользу Главной лиги футбола (MLS) — он отправится в США, чтобы играть за «Интер Майами». На фоне новостей об уходе футболиста из ПСЖ болельщики «Барселоны» с нетерпением ждали возвращения кумира — не сложилось. Рядовые поклонники европейского футбола знают американский «Интер Майами» по имени владельца — легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма. Чем еще известен новый клуб Лионеля Месси — в материале NEWS.ru.

Как Дэвид Бекхэм основал «Интер Майами»

В 2007 году Дэвид Бекхэм перешел в команду MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Контракт, как это принято в США, англичанин заключал не с клубом, а с лигой. Одной из опций контракта была возможность заявки собственной команды всего за $25 млн. До 2013 года Бекхэм продолжал карьеру и не задумывался о собственном клубе. После завершения карьеры вспомнил о контракте с MLS, который продолжал действовать, и решил организовать свою команду.

Выбор пал на Майами — крупный город и туристический центр, где с 2001 года не было своей профессиональной команды. Бекхэм несколько лет искал инвесторов, договаривался с американскими футбольными чиновниками и только в 2018 году смог официально объявить о новом участнике MLS под названием «Интер Майами».

Название попытался оспорить миланский «Интер», который имел в США зарегистрированную товарную марку. Итальянцы даже судились с клубом Бекхэма, требуя смены названия, но суд не встал на их сторону.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Дэвид Бекхэм

Команда Дэвида Бекхэма не могла позволить себе играть в обычной форме. В 2021-м голубую футболку, изготовленную из переработанного пластика, презентовали на дне океана. Перед стартом сезона-2023 «Интер Майами» решил сделать один из комплектов розовым.

Почему у «Интера Майами» нет своего стадиона

Бекхэм и его партнеры в течение нескольких лет искали подходящий участок — 25-тысячная арена должна была располагаться как можно ближе к центру Майами. Переговоры с местными властями и владельцами земли были очень сложными, в итоге англичанин остановился на участке за городом, недалеко от международного аэропорта Майами. Сроки строительства несколько раз переносились. В марте 2023 года стройплощадку наконец огородили — «Интер» должен сыграть на своем стадионе в 2025 году.

Сейчас команда принимает домашние матчи на 18-тысячном DRV PNK Stadium в Майами, там же находится тренировочная база «Интера». Стадион представляет собой временную постройку, которую можно достаточно быстро демонтировать. Вратарь команды Ник Марсман недавно рассказывал о неприятных нюансах арены.

«Клуб не готов к переходу Месси. У нас временный стадион, люди могут просто выходить на поле. Ограждений нет, например. Когда мы идем от тренировочного поля к стадиону, нет никаких систем безопасности», — отметил он в интервью ESPN.

Какие результаты у «Интера Майами» в MLS

«Интер Майами» дебютировал в MLS в марте 2020 года. В первом сезоне команда финишировала на десятом месте в Восточной конференции, что позволило забрать путевку в предварительный раунд плей-офф — преодолеть его клуб Бекхэма не смог. В 2021-м «Интер» остался без плей-офф, а спустя год вылетел в первом раунде.

В текущем сезоне дела у «Интера Майами» идут совсем плохо: команда в 16 матчах потерпела 11 поражений и с 15 очками замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. Теперь перед Месси стоит амбициозная задача по выводу клуба из кризиса.

Фото: Graham Hughes/Keystone Press Agency/Global Look Press Футбольный матч MLS в Монреале

Сколько стоят игроки «Интера Майами»

Весь состав «Интера Майами» оценивается порталом Transfermarkt в €34,4 млн, это шестой результат в МLS c конца. Примерно столько же стоят все футболисты самарских «Крыльев Советов».

Стоимость Месси сайтом не учитывается, его контракт с «Интером» начнет действовать с 1 июля. В этот день клуб из Майами подорожает на €45 млн и взлетит на первую строчку рейтинга в MLS. Если другие команды не совершат каких-то сумасшедших трансферов.

«Интер» продолжит скупать звездных игроков. Вместе с Месси американцы хотят пригласить его бывших одноклубников по «Барселоне» Жорди Альбу и Серхио Бускетса.

Среди партнеров Месси по «Интеру» сейчас нет известных футболистов, но несколько любопытных игроков все же присутствует. Так, в Майами играет защитник сборной Украины Сергей Кривцов, а у игрока обороны Деандре Йедлина есть опыт выступления за «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Форвард Леонардо Кампана играл за «Вулверхэмптон», а его партнер по атаке Хосеф Мартинес представлял «Торино». Команда довольно молодая: средний возраст — 25 лет, а 35-летний Месси будет главным ветераном.

Фото: Graham Hughes/Keystone Press Agency/Global Look Press Игроки «Интера Майами»

За что уволили главного тренера «Интера Майами»

Низкое положение команды в чемпионате побудило руководство клуба к оргвыводам. Бекхэм не пожалел бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Фила Невилла и уволил его с поста главного тренера 1 июня.

Исполняющим обязанности наставника команды был назначен 43-летний Хавьер Моралес, который в бытность футболистом получил известность по выступлениям за несколько аргентинских клубов. Среди них «Ньюэллс Олд Бойз», в академии которого Месси провел шесть лет. В конце карьеры Моралес перебрался в MLS, а в 2019-м стал работать тренером в академии «Интера», пока его неожиданно для многих не назначили и. о. в главной команде.

У аргентинца нет опыта самостоятельной работы с профессиональными клубами, он даже никогда не входил в тренерский штаб таких команд, так что его перспективы быть утвержденным в новой должности выглядят туманными. Правда, теперь у него появился авторитетный подопечный-земляк, который вполне может вступиться за тренера.

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