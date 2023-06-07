Стало известно, куда перешел Лионель Месси Месси стал игроком «Интера Майами»

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Лионель Месси

Аргентинский футболист Лионель Месси, у которого завершается контракт с «Пари Сен-Жермен», стал игроком «Интера Майами», сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем аккаунте в Twitter. После 16 матчей клуб идет последним в своей конференции. Ранее 35-летний нападающий заявил, что уходит из парижского футбольного клуба по окончании сезона. Предполагается, что спортсмен в ближайшие часы объявит о своем переходе.

Лионель Месси теперь в «Интере Майами»! Решение принято, и Лео объявит его в ближайшие часы. Месси сыграет в MLS. У «Барселоны» и «Аль-Хилала» больше нет шансов, несмотря на все попытки, — написал Романо.

Также эту информацию подтверждает журналист Гильем Балаге и ведущий аргентинской радиостанции Radio Continental Эрнан Кастильо. Предполагается, что главным выгодополучателем сделки станет компания Apple. В прошлом году компания заключила с MLS десятилетний контракт на $2,5 млрд, по которому все матчи лиги будут транслироваться на Apple TV.

Ранее Златан Ибрагимович, в последние четыре года выступавший за «Милан», объявил о завершении карьеры. Спортсмену исполнилось 42 года, клуб устроил ему прощальную церемонию после матча с «Вероной».