Фееричные голы, скандалы, харизма: чем запомнится Златан Ибрагимович Легендарного игрока проводили 70 тысяч зрителей, его голы и наследие останутся навсегда

Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Златан Ибрагимович, в последние четыре года выступавший за «Милан», объявил о завершении карьеры. Его считают одним из лучших игроков последних 20 лет. Сам он с этим не согласен, так как уверен, что словосочетание «один из» — не про него, ни в каком контексте. Шведский бомбардир повесил бутсы на гвоздь в без малого 42 года. Как он завершил карьеру и чем запомнится болельщикам во всем в мире — в материале NEWS.ru.

Первая слеза за карьеру

Имидж Ибрагимовича не подразумевал никаких слез. За 24 года карьеры он ни разу не показывал слабости. Но когда 70 тысяч болельщиков «Милана» устроили овацию и вывесили в его честь баннер с надписью «GodBye, Zlatan», что можно перевести как «До свидания, бог Златан», слезы в глазах Ибры все-таки были.

«Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами, болельщиками... Мне трудно дышать, но все в порядке. У меня так много воспоминаний, связанных с „Сан-Сиро“. В первый раз, когда я приехал в „Милан“, вы сделали меня счастливым, во второй раз вы оказали мне честь. Вы заставили меня чувствовать себя как дома, я останусь миланистом на всю жизнь», — сказал Ибрагимович после матча, в котором его клуб обыграл «Верону» со счётом 3:1. Сам Ибра не выходил на поле из-за травмы с марта.

Освистывавшим его болельщикам «Вероны» Ибрагимович ответил так: «Свистите. Это для вас главный момент в году — увидеть меня».

А вот как Ибрагимович прокомментировал свое решение завершить карьеру именно сейчас.

«Я принял это решение в последние 10 дней. Когда я проснулся и шел дождь, я сказал: „Даже Бог плачет“».

Сдержанное обещание

Ибрагимович вернулся в «Милан» в 2019 году в 38-летнем возрасте. К тому моменту красно-черные восемь лет не могли выиграть итальянскую Серию А, полностью отдав лидерство «Ювентусу». В одном из интервью после возвращения Златан сказал, что приведет этот «Милан» к чемпионству и не уйдет, пока не добьется этого.

Это казалось маловероятным, ведь «Милан» не был даже второй командой Италии, борьбу «Юве» чаще навязывали «Наполи» и «Интер», но Златан сдержал слово. В прошлом году он привел «Милан» к победе в Серии А, а на вручении трофея («скудетто») закурил сигару!

32 титула, но без главного

Карьера Златана Ибрагимовича была насыщена командными и личными титулами. Златан — чемпион Италии (с «Интером» и «Миланом»), чемпион Нидерландов (с «Аяксом»), чемпион Испании (с «Барселоной»), чемпион Франции (с ПСЖ) и чемпион Швеции (с «Мальме»).

Список индивидуальных трофеев Златана выглядит не менее внушительно:

лучший бомбардир итальянской Серии A (дважды),

лучший бомбардир французской Лиги 1,

футболист года в Швеции (12 раз),

футболист года в Италии (трижды),

лучший футболист чемпионата Франции (трижды),

лучший бомбардир в истории сборной Швеции: 62 гола.

В общей сложности Ибрагимович за карьеру забил 574 гола в 988 официальных матчах за клубы и сборную. Больше из действующих игроков только у Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Чего в коллекции Златана не хватает — это победы в Лиге чемпионов. Он доходил до полуфинала с «Барселоной», много раз играл в четвертьфинале: с «Интером», «Ювентусом», «Аяксом» и ПСЖ, но ни титула, ни даже участия в финале так и не случилось.

«Лучший гол в истории»

В 2012 году Златан забил мяч, который болельщики до сих пор считают лучшим в истории. Швеция принимала Англию в товарищеском матче. К последней минуте матча шведы вели со счетом 3:2, все три мяча забил Ибрагимович, а потом случилось вот это.

Вот как Ибра сам описывал этот удар через себя с 30 метров:

«Вратарь сыграл головой — неудачно. Мяч полетел в мою сторону. Я был полностью сосредоточен на мяче, думал о том, как расположить корпус. Был уверен — если все сделаю правильно, то отправлю его в ворота. До ворот, наверное, было 30 метров. Пока падал, успел повернуться, чтобы посмотреть. Обычно я стараюсь подстраховаться, ставлю руки, чтобы правильно приземлиться. В тот момент мне было плевать. Их защитник бежал к воротам, пытался успеть, но не успел».

Ибрагимович в детстве занимался карате, что давало ему преимущество в гибкости и физической силе перед большинством других футболистов. И эти навыки помогли забить ему немало необычных голов.

Харизма, шокировавшая американцев и Венгера

Ибрагимович, несомненно, обладатель харизмы. В 2019 году, когда Златан еще выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», он вступил в перепалку в соцсетях с легендой из мира баскетбола Леброном Джеймсом, игравшим за «Лос-Анджелес Лейкерс». В знак примирения Леброн отправил Златану свою игровую форму. Ответ футболиста шокировал американскую публику: швед подписал футболку и отправил ее обратно Леброну.

Еще один случай из карьеры Ибрагимовича. В 2001 году, когда Златану было 20, его пригласили в лондонский «Арсенал», один из лучших клубов Европы. Тренер «канониров» Арсен Венгер был настроен серьезно, он сразу же вручил Златану футболку с девятым номером и фамилией Ибрагимович. Но прежде чем подписать контракт, он предложил шведу показать себя на тренировке. Златан отказался, и вот как он это объяснил спустя годы:

«Венгер пригласил меня в команду, но не знает, насколько я хорош? Что я здесь делаю? Когда я вернулся в Швецию, появилось предложение от „Аякса“. Голландцы хотели купить меня, и хотели сделать это немедленно. Если же мне говорят, чтобы я приехал и показал себя, то это звучит не очень убедительно. Златан не ходит на просмотры».

Фото: Matteo Gibraudi/Keystone Press Agency/Global Look Press Так Златан ушел из футбола

«Без Златана смотреть на чемпионате мира не на что»

Эту фразу Ибрагимович произнес в 2013 году, когда упустил шанс поехать на чемпионат мира в Бразилию. Сборная Швеции проиграла Португалии со счетом 2:4 по сумме двух матчей. Все голы в противостоянии забили Златан и Криштиану Роналду.

«Вероятно, это была моя последняя попытка сыграть на чемпионате мира со своей сборной. Одно можно сказать наверняка: без меня там не на что смотреть, так что можете не ждать матчей», — заявил Ибрагимович.

Умение ярко высказаться — одна из отличительных черт Златана. Ниже приведем несколько самых запоминающихся цитат.

— С кем бы я себя мог сравнить? С Мохаммедом Али. Когда он говорил, что соперник ляжет в четвертом раунде, он делал это.

— Что подарю жене на день рождения? Ничего. У нее же есть Златан.

— Почему я ушёл из «Барселоны»? Потому что ко мне неправильно относились. Представьте, что вы купили «Феррари», а водите ее так, будто у вас «Фиат».

— Пускай у Месси много «Золотых мячей», зато я могу купить шоколадку в автомате, не становясь на коробку.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Фото: imago-images.de/Global Look Press 2003 год, Ибрагимович развлекается в главном матче чемпионата Нидерландов «Аякс» — «Фейеноорд» Фото: imago-images.de/Global Look Press 2003 год, Ибрагимович развлекается в главном матче чемпионата Нидерландов «Аякс» — «Фейеноорд» Фото: imago-images.de/Global Look Press 2002 год: Ибрагимович празднует один из 48 голов за «Аякс» Фото: imago-images.de/Global Look Press 2002 год: Ибрагимович празднует один из 48 голов за «Аякс» Фото: imago-images.de/Global Look Press В составе «Аякса» Златан дважды стал чемпионом Нидерландов, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны Фото: imago-images.de/Global Look Press В составе «Аякса» Златан дважды стал чемпионом Нидерландов, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны Фото: imago-images.de/Global Look Press Ибрагимович забивает за сборную Швеции. За национальную команду он провел 122 матча и забил 62 мяча Фото: imago-images.de/Global Look Press Ибрагимович забивает за сборную Швеции. За национальную команду он провел 122 матча и забил 62 мяча Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Чемпионат мира 2006: Ибра вступил в жесткое единоборство с немецким защиником Метцельдером Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Чемпионат мира 2006: Ибра вступил в жесткое единоборство с немецким защиником Метцельдером Фото: P Largo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Период Ибрагимовича в «Барселоне» не был продолжительным: один сезон (2009/10), 45 матчей, 21 гол Фото: P Largo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Период Ибрагимовича в «Барселоне» не был продолжительным: один сезон (2009/10), 45 матчей, 21 гол Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Лионель Месси и Златан Ибрагимович на тренировке «Барселоны» Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Лионель Месси и Златан Ибрагимович на тренировке «Барселоны» Фото: p34/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Ибрагимович в составе «Милана» принимает высокий мяч во встрече с «Осером» в Лиге чемпионов Фото: p34/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Ибрагимович в составе «Милана» принимает высокий мяч во встрече с «Осером» в Лиге чемпионов Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Ибрагимович празднует гол за сборную Швеции на Евро-2004 Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Ибрагимович празднует гол за сборную Швеции на Евро-2004 Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Ибрагимович играет головой в составе «Милана» Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Ибрагимович играет головой в составе «Милана» Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Златан подписывает контракт с ПСЖ, он выступал за парижан с 2012 по 2016 год, и забил 156 голов в 180 матчах Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Златан подписывает контракт с ПСЖ, он выступал за парижан с 2012 по 2016 год, и забил 156 голов в 180 матчах Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press В составе ПСЖ Ибрагимович завоевал 12 трофеев Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press В составе ПСЖ Ибрагимович завоевал 12 трофеев Фото: Matt West/imago sportfotodiens/Global Look Press Ибрагимович — в составе «Манчестер Юнайтед» (2016/17) Фото: Matt West/imago sportfotodiens/Global Look Press Ибрагимович — в составе «Манчестер Юнайтед» (2016/17) Фото: Simon Bellis/imago sportfotodienst/Global Look Press За «Манчестер Юнайтед» Ибра забил 29 мячей в 53 матчах Фото: Simon Bellis/imago sportfotodienst/Global Look Press За «Манчестер Юнайтед» Ибра забил 29 мячей в 53 матчах Фото: Daniele Mascolo/Xinhua/Global Look Press Ибрагимович вернулся в «Милан» в 2019 году и стал с клубом чемпионом Италии во второй раз. Впервые это случилось в 2011-м Фото: Daniele Mascolo/Xinhua/Global Look Press Ибрагимович вернулся в «Милан» в 2019 году и стал с клубом чемпионом Италии во второй раз. Впервые это случилось в 2011-м Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press Болельщики «Милана» нарисовали баннер в честь завершения карьеры Златаном Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press Болельщики «Милана» нарисовали баннер в честь завершения карьеры Златаном Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрагимович-2023 Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press Ибрагимович-2023 Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press Завершающий карьеру Ибрагимович благодарит болельщиков Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press Завершающий карьеру Ибрагимович благодарит болельщиков Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press Ибра прощается с болельщиками Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press Ибра прощается с болельщиками Фото: Matteo Bazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press Сувенирная футболка Ибрагимовича по случаю завершения карьеры Фото: Matteo Bazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press Сувенирная футболка Ибрагимовича по случаю завершения карьеры

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