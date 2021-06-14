Гол-красавец и слёзы в эфире: как Бузова затмила громкую победу Словакии

Евро в самом разгаре. К четвёртому дню Евро-2020 в игру вступили представители квартета E. Сухая ничья в центральном матче, шикарный гол Патрика Шика и сенсационная победа Словакии. Подводим итоги дня.

Просто Шик!

Четвёртый игровой день на Евро-2020 начинался с не самой яркой вывески — с матча Шотландия — Чехия. «Тартановая армия», которая 23 года не выступала на крупных турнирах (последний раз — на ЧМ-1998), изначально считалась аутсайдером группы D. Однако несмотря на свой статус, шотландцы выглядели неплохо: больше владели мячом, имели подходы к штрафной соперника в обоих таймах, но никак не могли отметиться голом. В одном супермоменте выручил чехов голкипер Томаш Вацлик. Он в падении вытащил сложнейший мяч.

Впрочем, героем встречи стал другой чех. Нападающий Патрик Шик устроил настоящий перформанс в Глазго. В конце первого тайма он ударом головой отправил мяч в ворота Шотландии. Дальше — больше. На старте второй 45-минутки нападающий немецкого «Байера» зарядил с центра поля (45,5 метра) — мяч влетел точно под перекладину. У Дэвида Маршалла не было ни единого шанса спасти ситуацию. Определённо, это пока (а может быть, не только пока) лучший гол на Евро-2020.

Благодаря дублю Шика Чехия заработала три очка и теперь располагается в группе D на первом месте.

Сенсация в Питере

Перед стартом матча между сборными Польши и Словакии случился курьёзный случай. В гостинице в Санкт-Петербурге, где проживала сборная Словакии, произошёл пожар. К счастью, всех жителей отеля вовремя эвакуировали и ни один словак (и не только словак) не пострадал.

То ли события утра впечатлили футболистов Штефана Тарковича, то ли настрой на первый матч Евро оказался очень высок, но на поле словаки вышли заряженными на результат. Несмотря на все котировки букмекеров, словаки выглядели очень прилично в первом тайме: организованно действовали в обороне и умудрились первыми организовать гол.

Да-да, пока мы считали возможные голы Роберта Левандовски, отличился его тёзка Мак. Полузащитник сборной Словакии пробил из штрафной с острого угла. Мяч отскочил от каркаса в голкипера Войцеха Щенсного и затем заскочил в ворота.

Впрочем, во втором тайме сборная Польши вспомнила, что она сборная Польши, и включилась в игру как следует. Не успел судья встречи возвестить о начале второго тайма, как тут же поляки сравняли счёт. С передачи хорошо известного российской публике Рыбуса Кароль Линетти отправил мяч в ворота словацкого вратаря. Забитый гол придал импульс: поляки снова завладели преимуществом и имели ещё несколько возможностей, чтобы отличиться.

Отличиться в итоге, кстати, удалось. Но не голом. На 60-й минуте другой известный российской публике футболист Гжегож Крыховяк заработал вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Таким подарком судьбы тут же воспользовались словаки. Милан Шкриньяр отлично пробил штрафной — 2:1. Матч на том и завершился.

Ни уверенной победы Польши, ни голов Левандовски в этой игре замечено не было.

Контроль, да и только

Испания и Швеция, которые встречались спустя несколько часов после матча в Санкт-Петербурге, являлись соперниками поляков и словаков по группе.

Перед стартом чемпионата Европы по футболу команду Луиса Энрике критиковали все кому не лень. На Евро-2020 тренер привёз максимально необычный состав. Главная необычность заключалась в том, что в составе впервые в истории не было ни одного футболиста мадридского «Реала». Да-да, вечный защитник и лидер сборной Серхио Рамос (выступал за «Красную фурию» с 2004 года) до Евро не доехал. Но это лишь одно из многочисленных изменений. Унаи Симон вместо Де Хеа, Маркос Льоренте вместо Даниэля Карвахаля и так далее.

У шведов на поле не хватало только одной фигуры — Златана Ибрагимовича. Нападающий «Милана» из-за травмы выбыл из строя. Впрочем, шведы на чемпионате мира в России всем доказали, что могут спокойно существовать без Великого Ибры.

А теперь к игре. В каком бы составе сборная Испании не представала на больших турнирах, она всегда остаётся сборной Испании — командой, помешанной на тотальном контроле. Вот несколько цифр, подтверждающих это: в первые 30 минут встречи 80 процентов владения мячом было в пользу подопечных Энрике.

Впрочем, несмотря на тотальное владение, взломать оборону шведов им никак не удавалось. Всего за тайм было четыре опасных момента. Понятное дело, что у шведов их было и того меньше. Под занавес первого тайма Александер Исак чуть было не расстроил испанских болельщиков, но мяч с «ленточки» вытащил Льоренте.

Второй тайм прошёл, по сути, по схожему сценарию. С одним отличием — подходы испанцев к воротам Швеции стали менее острыми. Только в самом конце встречи «Красная фурия» активизировалась и провернула несколько очень опасных атак (очень неплохо действовал вышедший на замену Пабло Сарабия). Робин Ольсен и компания еле-еле выстояли против натиска номинальных хозяев. Но всё же выстояли, и это главный итог встречи.

Неожиданный ничейный счёт сильно запутал положение дел в группе Е. Но тем и интересней.

«Мало Головин»

Мы бы с удовольствием назвали героем четвёртого дня Евро-2020 Патрика Шика, отличившегося двумя красивейшими голами, или Шкриньяра, забившего победный гол за сборную Словакии, но этим человеком стала Ольга Бузова. Что? Да!

Известная телеведущая, певица, актриса (продолжать можно вечно) пришла в студию «Матч ТВ» и устроила мощнейший перформанс (кто бы, собственно, сомневался). Центральной темой стала сборная России.

Оказывается, Бузова большая поклонница главной игры с мячом. Она болеет за «Зенит», хоть и выросла на английском и немецком футболе. Но важно другое — популярная ведущая с ходу объяснила причины поражения сборной России в матче против команды Бельгии.

Не хватило смелости вам с Бельгией. Что вы перед бельгийцами-то зассали? Вы можете! У вас такие возможности! — заявила Бузова в эфире «Матч ТВ».

А потом случилась серьёзная словесная перепалка между приглашённой гостьей и ведущим Дмитрием Губерниевым. Настолько серьёзная, что после вопроса от Губерниева об употреблении коньяка Бузова расплакалась в эфире (никогда такого не было — и вот опять).

Я перенесла операцию сложнейшую. Как можно так хамить? Какой коньяк? Я не позволю так с собой обращаться! Дмитрий Губерниев, вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете! Приди ко мне, писака! Скажи мне это в лицо! — эмоционально ответила Бузова.

Таким сенсационным, хайповым и резонансным выдался четвёртый день Евро. То ли ещё будет...