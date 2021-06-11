Шоу с печальным концом: проигрыш Украины и другие итоги дня на Евро-2020

Третий игровой день чемпионата Европы был связан, к счастью, только с футболом — никаких критических ситуаций по здоровью игроков и никаких скандалов. Сборная Украины в супердраматичном матче уступила Нидерландам, англичане взяли реванш у Хорватии за поражение в полуфинале чемпионата мира в России, а сборная Австрии сделала против Северной Македонии то, что должна была: победила спокойно. Было и несколько других историй дня.

Ошибки, ребята



Сборная Украины — одна из интереснейших команд Евро-2020 по составу. Там есть как минимум шесть игроков, за кем интересно наблюдать персонально. Помимо выступающих на высоком уровне в Европе Ярмоленко, Зинченко и Малиновского, это киевляне Цыганков, Забарный и Миколенко. Они сейчас ближе всех к тому, чтобы тоже уехать в элитный чемпионат.

Голландцы, несмотря на всё это, считались фаворитами, потому что их состав ещё сильнее. Первый тайм был примерно равным и безголевым, а во втором случилась драма. Уже в его начале украинцы пропустили два гола после относительно грубых ошибок Бущана (вратаря) и Миколенко. Украинский голкипер провёл отличный матч, но в эпизоде с первым голом явно напожарил, прервав прострел точно на ногу Вейналдуму.

За 15 минут до конца украинцы отыграли один, а следом и второй мяч: Ярмоленко положил обводящий в девятку, а затем Яремчук головой замкнул навес со стандарта. 2:2, и можно даже сыграть на победу...

В итоге на неё сыграли голландцы из-за очередной ошибки при обороне. Бущан мог спокойно выбить мяч хоть в аут, хоть в центр поля, но зачем-то отбросил его в сторону, его подхватил Аке и навесил точно на голову Дюмфрису — вынимай. Сильнее всех расстроился Александр Зинченко, который как раз две недели назад проиграл в финале Лиги чемпионов.

Голландцы показали, что им можно забивать, но в целом они сыграли на уровне. Обыграть нынешнюю Украину — это надо быть приличной командой как минимум. Тем, кто болеет за подопечных Шевченко, расстраиваться не обязательно. Победить Северную Македонию должно получиться, Австрию — тоже. Матч между ними сегодня завершился победой последних со счётом 3:1.

Сладкий реванш



Ещё один любопытный и статусный матч прошёл на «Уэмбли». Там сборная Англии впервые, если не считать Лигу Наций, играла с Хорватией на большом турнире после поражения в полуфинале ЧМ-2018. И взяла вполне будничный реванш. В матче был забит всего один мяч Рахимом Стерлингом на 57-й минуте, игра была в целом скучной, но это не проблема англичан. К ним какие вопросы?

Они не дали ничего создать опасной сборной Хорватии, а сами реализовали один из немногих моментов. Такие победы на групповом этапе — как раз то, что нужно. Подопечные Саутгейта подтвердили здесь статус теневых фаворитов, хотя на этот статус в равной степени могут претендовать команд десять.

Вытащили с того света



Важное интервью дал врач сборной Дании Мортен Бесен, который накануне спас жизнь полузащитнику Кристиану Эриксену. Как известно, он потерял сознание в матче с Финляндией, без контакта с кем-либо. Сегодня подтвердилось то, что и так сомнений не вызывало: 29-летний игрок перенёс сердечный приступ.



Он отключился: был момент, когда Кристиан был уже не с нами, мы его вернули. Когда он упал, нас позвали на поле. Стало понятно, что он без сознания. Когда мы подбежали, он лежал на боку и дышал, а его сердце билось. Затем ситуация резко изменилась, и мы сделали ему массаж сердца. Нам фантастически быстро и качественно помогли экстренные службы. После одного разряда дефибриллятора мы вернули его к жизни, — сказал Бесен.

Французская мини-революция



Несколько дней назад в прессе появилась информация о конфликте в сборной Франции. Киллиан Мбаппе сильно обиделся на партнёра по нападению Оливье Жиру за то, что тот якобы раскритиковал его в прессе. На самом деле Жиру просто аккуратно намекнул, что если бы партнёры на него больше пасовали, то он мог забить болгарам намного больше мячей. Мбаппе воспринял это на свой счёт.

В воскресенье Киллиан дал комментарий, в котором признал, что недопонимание было. Он заявил, что Жиру не сказал ничего страшного, но всё же лучше было бы подобные претензии высказывать не прессе, а партнёрам по команде в раздевалке. А в лицо-то как раз Оливье Киллиану ничего не сказал. В этом и была, с точки зрения Мбаппе, проблема. Теперь она решена, и форварды синих готовы работать вместе и всех разносить.