Она плакала за всех нас: почему не надо ругать Бузову

Пока главными событиями чемпионата Европы по футболу для россиян остаются сердечный приступ лидера сборной Дании Кристиана Эриксена и скандал между Дмитрием Губерниевым и Ольгой Бузовой. Но можно сколько угодно возмущаться бесцеремонностью комментатора, глупостью артистки или политикой создателей этого шоу, но эта история поучительна для всех нас и она показывает истинное место спорта в нашей жизни.

Коньяк раздора

Эфир с участием Ольги Бузовой анонсировался на «Матч ТВ» весь выходной день как нечто необычное и зажигательное. Бывшая супруга футболиста сборной России собиралась искромётно говорить о футболе. Но главной звезде поп-сцены не повезло оказаться в этот момент в одном эфире с Дмитрием Губерниевым, который в своём амплуа ведь тоже номер один. Отношение Дмитрия к Ольге и раньше было, мягко говоря, ироничным, а тут он решил блеснуть во всей красе интеллектом и ставить звезду в тупик вопросами с подковыркой, но при этом действуя «не за гранью фола».

Бузова же вместо того, чтобы отшутиться, дать уклончивый ответ или как-то ещё разрядить обстановку, перешла ко взаимным упрёкам. Видимо, между звёздами давно уже есть что-то личное, что и привело к взрыву. Последней каплей стал любимый вопрос Губерниева: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Естественно, «Малыша и Карлсона» Ольга не читала, а мультик если и смотрела в детстве, то уже забыла, а потому реакция была сродни волны цунами.

Я перенесла операцию сложнейшую. Как можно так хамить? Какой коньяк? Я не позволю так с собой обращаться! Дмитрий Губерниев, вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете! Приди ко мне, писака! Скажи мне это в лицо! — ответила певица, на что Дмитрий, который этого только и добивался, лишь усмехнулся.

При этом после рекламной паузы Бузова осталась в эфире, вытерла слёзы и продолжила обсуждать сборную России, которая «зассала» и её хейтеров, которые могут только всех обгадить.

Кто виноват, кто прав

Самое печальное в этой истории, что она не про Губерниева и Бузову, а про всех нас. Среди них-то как раз нет виноватых в этом испанском стыде, наоборот, каждый заставил о себе говорить и поднял свой рейтинг медийности, так что глупо предъявлять к ним вопросы.

Губерниева можно понять. Ему, как человеку, пришедшему из спорта, было обидно, что статус главной звезды у него и, собственно, у спортивных героев отнимает персонаж с неоднозначной репутацией. К тому же ему в последнее время не привыкать «прыгать» на знаменитостей. Так чем та же Бузова лучше атакованных им спортивных легенд? Разве что тем, что она хрупкая девушка, а не брутальная дама вроде Елены Вяльбе, которая может дать такой отпор, что и Губерниеву мало не покажется.

Обвинять Ольгу в глупости, в отсутствии широкого кругозора и больших познаний в истории спорта и искусства ещё более нелепо. Вы же сами (канал «Матч ТВ») пригласили её на эфир. Так надо было сгладить недостатки и подчеркнуть достоинства, а не показывать в очередной раз то, о чём вся страна и так прекрасно осведомлена. Кстати, Савелию Крамарову приписывают сказанные в своё время слова о том, что вся страна его любит, потому что он всегда играл дураков.

Наконец, и канал «Матч ТВ» обвинять тоже не в чем. В эпоху тотального хайпа, когда всё решает не качество продукта, а его смотрибельность, моральная сторона вопроса отошла на второй план. У Ольги Бузовой, к сожалению или к счастью, больше поклонников в стране, чем у всех футболистов вместе взятых, а потому она сделает лучший рейтинг, чем самый захватывающий матч, что, собственно, и подтвердило мгновенное попадание всех новостей о ней в топ «Яндекса».

Где-то на другой планете...

Igor Russak/dpa/Global Look Press

Тем временем чемпионат Европы показывает не только «Матч ТВ», но и крупнейшие спортивные аналоги почти во всех странах Европы и мира. Так, на американском ESPN разносторонним обзором игр занимаются мировые легенды Алессандро Дель Пьеро, Стив Макманаман, Сами Хедира или экс-вратарь сборной США и «Манчестер Юнайтед» Тим Ховард. Приглашали даже главного судью прошлого чемпионата Европы Марка Клаттенбурга для разбора спорных моментов. И всё это пользуется большим спросом, хотя соккер не входит в Америке даже в тройку самых популярных игр с мячом, сборная США не играет в этом турнире, а матчи проходят в неудобное время.

Даже если бы был жив Диего Армандович Марадона и он смог приехать в студию любого российского телеканала, его бы спрашивали о чём угодно (женщинах, наркотиках, впечатлениях от России), но только не о футболе. Мы можем сколько угодно тешить себя локальными спортивными успехами, но Россия — в принципе не спортивная страна и спортивная индустрия в ней не работает так, как работает во всём мире.

Если какое-то событие и собирает массового зрителя у экрана, то только потому, что люди хотят увидеть, как наши порвут не наших. В остальном же уличные драки бойцов ММА, выкрики Губерниева, глупости Бузовой или пляжные фотки спортсменок-красавиц будут куда интереснее событий на спортивных аренах. И слёзы Бузовой, ставшие главным событием спортивной недели, тому подтверждение. Она плакала за всех нас, связанных со спортом разной толщины нитями, и обо всех нас говорила: «Вы — полное дно».