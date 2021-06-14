Губерниев извинился перед Бузовой за слёзы на «Матч ТВ»

https://static.news.ru/photo/426251d0-cd92-11eb-8c55-96000091f725_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Губерниев извинился перед Ольгой Бузовой за то, что довёл её до слёз в прямом эфире. Поющая ведущая не оценила шутку спортивного комментатора и приняла её на свой счёт.

Губерниев раскаялся в случившемся в своём Telegram-канале. По его словам, он совсем не хотел обижать экс-ведущую «Дома-2».

Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели. Тем более, что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом. Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра и уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слёзы у нашей гостьи эфира, — написал комментатор.

Губерниев также отметил, что гостья «держалась стойко» и поблагодарил её за поддержку российского футбола и отечественного театра.

Скандальное происшествие случилось в прямом эфире «Матч ТВ», где шло обсуждение матча Россия — Бельгия. Губерниев пытался узнать у Бузовой, какая футбольная школа ей ближе: советская или знаменитого российского тренера Черчесова. В ответ Бузова прочла спортивному комментатору нотацию на тему того, что некрасиво задавать ей такие вопросы и «щеголять знаниями».

Поющая ведущая начала было возмущаться и говорить, что пришла поддержать спортсменов, как Губерниев перебил её, внезапно процитировав фразу из книги Астрид Линдгрен про Карлосона: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». Бузова, вероятно, не видела знаменитый мультфильм и не читала книжку, потому что кинулась в рыдания.

После этого телеведущая обозвала Губерниева «дном, а не мужчиной», успокоилась и призвала российских футболистов кайфовать. Позже экс-ведущая главной телестройки страны написала в Instagram, что её сердце «не принимает мужского хамства».

Как сообщалось ранее, пользователи соцсетей в большинстве так и не поняли появление Ольги Бузовой на «Матч-ТВ». Многие даже стали сравнивать появление поющей ведущей на спортивном телеканале с «Домом-2».