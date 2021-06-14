«Такой цирк!»: в Сети оценили появление Бузовой на «Матч-ТВ»

https://static.news.ru/photo/6edea2f8-cd3e-11eb-8fd3-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пользователи соцсетей в большинстве так и не поняли появление Ольги Бузовой на «Матч-ТВ». Многие даже стали сравнивать появление поющей ведущей на спортивном телеканале с «Домом-2».

Подборку комментариев собрал портал URA.RU. В частности, подписчики так и не поняли, из-за чего разрыдалась Бузова и обозвала комментатора Дмитрия Губерниева «дном».

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«Такой цирк могли устроить только вы. Это лучший эфир телеканала», «Ура, драма! Бузову позвали на „Матч-ТВ“ обсудить футбол, в итоге она ругается с комментатором и плачет», «„Матч-ТВ“ позвал на шоу о футболе знаменитую актрису МХАТа Бузову, где она блестяще указала на ошибки сборной России в матче с Бельгией. Побольше бы таких экспертов», буквально издеваются пользователи над событием.

Как сообщалось ранее, спортивный журналист Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» задал вопрос, какой футбол поддерживает певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова. Она не смогла сразу ответить. После некоторой перепалки он уточнил, перестала ли девушка принимать коньяк по утрам или нет. На этом моменте Бузова не сдержала слёз.