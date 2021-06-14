16+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

«Такой цирк!»: в Сети оценили появление Бузовой на «Матч-ТВ»

21:39, 14 июня 2021
Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пользователи соцсетей в большинстве так и не поняли появление Ольги Бузовой на «Матч-ТВ». Многие даже стали сравнивать появление поющей ведущей на спортивном телеканале с «Домом-2».

Подборку комментариев собрал портал URA.RU. В частности, подписчики так и не поняли, из-за чего разрыдалась Бузова и обозвала комментатора Дмитрия Губерниева «дном».

Twitter
Twitter

«Такой цирк могли устроить только вы. Это лучший эфир телеканала», «Ура, драма! Бузову позвали на „Матч-ТВ“ обсудить футбол, в итоге она ругается с комментатором и плачет», «„Матч-ТВ“ позвал на шоу о футболе знаменитую актрису МХАТа Бузову, где она блестяще указала на ошибки сборной России в матче с Бельгией. Побольше бы таких экспертов», буквально издеваются пользователи над событием.

Как сообщалось ранее, спортивный журналист Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» задал вопрос, какой футбол поддерживает певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова. Она не смогла сразу ответить. После некоторой перепалки он уточнил, перестала ли девушка принимать коньяк по утрам или нет. На этом моменте Бузова не сдержала слёз.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео