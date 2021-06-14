«Перестала пить коньяк по утрам»: Губерниев довел до слёз Бузову

https://static.news.ru/photo/51140dde-cd26-11eb-922a-96000091f725_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» задал вопрос, какой футбол поддерживает певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова. Она не смогла сразу ответить. После некоторой перепалки он уточнил, перестала ли девушка принимать коньяк по утрам или нет. На этом моменте Бузова не сдержала слёз.

Коньяк? Я сейчас лечусь, перенесла сложнейшую операцию, посмотрите на мою фигуру. Дмитрий Губерниев, вы для меня дно. Не мужчина. Вы меня оскорбляете в комментариях на протяжении пяти лет. Придите и скажите мне это в лицо, — ответила Бузова.

Она призналась, что ей неважно, футбол Черчесова или любого другого тренера, она поддерживает российских футболистов и любит «смелый футбол». Она вспомнила, что с детства болеет за «Зенит», а также «выросла на Английской премьер-лиге и Бундеслиге».

Бузова также обратилась к футболистам сборной России, которые в среду, 16 июня, сыграют против Финляндии.

Ребята, я вас люблю, страна вас любит. Мы за вас болеем. Просто не бойтесь, как я! Я пою, как будто никто не слышит. Танцую, как будто никто не смотрит. Люблю, как будто меня не предавали. Рвите! — заключила она.

Ранее сборная России стартовала на чемпионате Европы — 2020 с понятного, но неприятного поражения от бельгийцев со счётом 0:3. Фавориты группы B, не напрягаясь, разобрались с командой Станислава Черчесова.