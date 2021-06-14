«Губерниев, обожаю!»: Собчак отреагировала на эфир с Бузовой

https://static.news.ru/photo/40ec99e4-cdb7-11eb-b132-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская журналистка Ксения Собчак отреагировала на эфир «Матч ТВ» с участием комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой. Своим мнением экс-ведущая «Дома-2» поделилась в Telegram-канале.

14 июня Ольга Бузова стала гостем программы «Все на Матч!». Во время эфира известная певица вступила в словесную перепалку с ведущим Губерниевым, после чего она расплакалась.

По мнению Собчак, Губерниев воспользовался её методом, который называется «выведи неуча на чистую воду».

В скандале с Бузовой на «Матче» не коньяк по утрам, а «знаменитый метод Эфроса» и «футбол с Броневым». Губерниев, обожаю! Считаю, что к этому флешмобу должны присоединиться все, — написала Собчак.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей оценили появление Ольги Бузовой на «Матч ТВ».