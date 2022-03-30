С Роналду, но без Ибрагимовича: итоги европейской квалификации ЧМ-2022

Определились практически все участники чемпионата мира — 2022 в Катаре от Европы. Португальцы в решающем матче плей-офф квалификации предсказуемо разобрались с сенсационно добравшимися до этой стадии македонцами, а Роберт Левандовски вместе с партнёрами по сборной Польши сломил сопротивление Швеции. Рассказываем подробнее о ходе этих встреч.

Двушечка от Бруну

Северная Македония в полуфинале квалификации преподнесла главную сенсацию нынешнего отбора, обыграв итальянцев. Действующие чемпионы Европы нанесли 32 удара по воротам соперника, подали 16 угловых, но так и не смогли забить заветный мяч. Македонцы же реализовали единственный даже не момент, а полумомент и подарили стране национальный праздник.

Продолжения банкета не случилось. Португальцы, посмотрев на страдания «Скуадры Адзурры», подошли к матчу максимально собранно и сделали всё, чтобы не допустить очередной сенсации. Большой вклад в успех Португалии внесли гости, которые на исходе получаса пропустили первыми, причём сами «привезли» себе гол.

Капитан Северной Македонии Стефан Ристовски исполнил чудовищную поперечную передачу на своей половине поля, которую перехватил Бруну Фернандеш. Португалец отпасовал на одноклубника по МЮ Криштиану Роналду, который спустя несколько секунд вернул ему мяч. Фернандешу оставалось точно пробить из убойной позиции. С этой задачей он справился.

Бруну Фернандеш, сборная Португалии Pedro Fiuza/XinHua/Global Look Press

Во втором тайме никакого особенного игрового перелома не произошло. Португальцы всё так же контролировали мяч и продолжали создавать моменты, а македонцы очень напоминали сборную России в недавнем матче с Хорватией. Гости так же быстро пытались избавиться от мяча, не навязывая никакой контригры.

В итоге на 65-й минуте португальцам удалась ещё одна классная атака: фланговую передачу Диогу Жоты замкнул Бруну Фернандеш, оформивший дубль. У македонцев через несколько минут был шанс вернуться в игру, но арбитр не отреагировал на два подряд падения футболистов команды в чужой штрафной. Португалия довела матч до победы и подарила шанс своему капитану Роналду сыграть, возможно, на последнем крупном турнире в карьере. Македонцы же за этот отбор заслужили только самых высоких оценок.

Трагедия Ибрагимовича

Во втором матче дня встречались Польша, автоматом прошедшая Россию, и Швеция, которая завоевала путёвку в решающую игру благодаря тяжёлой победе над Чехией. Фаворитом изначально с небольшим перевесом считались поляки. Во многом благодаря фактору домашнего стадиона.

Первый тайм получился равным, а к голу были ближе гости. В нескольких моментах здорово сыграл вратарь сборной Польши Войцех Щесны, в каких-то эпизодах точность подвела самих шведов. При этом и поляки не играли вторым номером: в паре эпизодов они могли открыть счёт.

Во втором тайме в составе хозяев на поле появился экс-футболист «Краснодара» Гжегож Крыховяк, который уже через несколько минут оправдал свой выход. Полузащитник в чужой штрафной в борьбе за мяч опередил Йеспера Чельстрёма, грамотно поставил тому спину и после физического контакта рухнул на газон. Арбитр без раздумий указал на точку. Пенальти чётко исполнил один из лучших футболистов мира на данный момент Роберт Левандовски, который вышел на матч с капитанской повязкой в цветах украинского флага.

Роберт Левандовски, сборная Польши Tomasz Kudala/Keystone Press Agency/Global Look Press

Убойный шанс сравнять счёт на 58-й минуте был у Эмиля Форсберга, но с ударом с близкого расстояния справился Щесны. А спустя 13 минут шведские защитники несогласованными действиями подарили выход один на один Петру Зелиньски. Полузащитник «Наполи» здорово пробил в ближний угол и практически похоронил надежды шведов.

На 80-й минуте на замену у гостей вышел 40-летний Златан Ибрагимович, но и ему не удалось ничего придумать в атаке. Гораздо ближе к третьему голу были польские футболисты, которым для победы хватило и двух забитых мячей. В Катар едет суперзвезда Левандовски, а вот у Златана, кажется, уже не будет шансов сыграть на мундиале.

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Определение последнего участника чемпионата мира от Европы было отложено из-за событий на Украине. Сборной этой страны по понятным причинам тяжело собраться для участия в стыковых матчах, поэтому их игра с Шотландией была перенесена на лето. В параллельной встрече Уэльс победил Австрию и заслужил право сыграть в решающем матче. В Великобритании звучали призывы к шотландцам и валлийцам уступить путевку на чемпионат мира Украине, однако с трудом верится, что команды на это пойдут.