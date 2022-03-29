Португалия и Польша вышли на чемпионат мира-2022

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Сборные Португалии и Польши вышли на чемпионат мира-2022 по футболу, который пройдёт в Катаре. Обе команды победили соперников в финале стыковых матчей.

Команда Португалии обыграла на своём поле Северную Македонию — 2:0. Оба мяча забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, отличившийся на 32-й и 65-й минутах.

Сборная Польши на своём поле обыграла команду Швеции с тем же счётом. Мячи забили Роберт Левандовски (29-я минута, с пенальти) и Петр Зелински (72).

Таким образом, от Европы осталась квалифицироваться лишь одной команде. В июне сборная Уэльса сыграет с победителем матча Шотландия — Украина.

Чемпионат мира пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

23 марта Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы 2028 и 2032 годов. Команда была отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за спецоперации на Украине.