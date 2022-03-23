РФС подаст заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032
В РФС заявили, что хотят подать заявку на Евро 2028 или 2032 года
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
16:53, 23 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал о планах организации подать заявку на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах. Чиновник отметил, что даты подачи заявки пока неизвестны, сообщает «Матч ТВ». При этом он призвал всех небезучастных «надеяться на лучшее».
Подадим заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Когда подадим заявку? Ну, это у исполнительного органа надо уточнять, — сказал Анохин.
Отметим, что хозяева чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов будут определены в сентябре 2023 года. Великобритания и Ирландия уже подали заявку на совместное проведение Евро-2028, на Евро-2032 претендует Италия. Другие страны пока не выразили желания провести континентальное первенство на своей территории.
При этом количество участников этих турниров может быть увеличено с 24 до 32 команд.
Россия в 2018 году принимала чемпионат мира, а летом прошлого года в Санкт-Петербурге прошли семь матчей чемпионата Европы.