РФС подаст заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал о планах организации подать заявку на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах. Чиновник отметил, что даты подачи заявки пока неизвестны, сообщает «Матч ТВ». При этом он призвал всех небезучастных «надеяться на лучшее».

Подадим заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Когда подадим заявку? Ну, это у исполнительного органа надо уточнять, — сказал Анохин.

Отметим, что хозяева чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов будут определены в сентябре 2023 года. Великобритания и Ирландия уже подали заявку на совместное проведение Евро-2028, на Евро-2032 претендует Италия. Другие страны пока не выразили желания провести континентальное первенство на своей территории.

При этом количество участников этих турниров может быть увеличено с 24 до 32 команд.

Россия в 2018 году принимала чемпионат мира, а летом прошлого года в Санкт-Петербурге прошли семь матчей чемпионата Европы.