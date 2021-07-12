«Он больше не легенда»: почему Тимощука хотят вычеркнуть из истории Украины

Спецоперация на Украине не ограничивается противостоянием вооружённых сил. Споры, обвинения и взаимные претензии разрывают Интернет, нередко достаётся известным людям, в том числе спортсменам. Под удар Украинской ассоциации футбола (УАФ) попал тренер «Зенита» Анатолий Тимощук, которого решили лишить всех титулов и званий. Рассказываем подробнее того, в чём конкретно обвиняют культового игрока.

Скажи, не молчи

УАФ раскритиковала молчание Тимощука, который с 24 февраля никак не обозначил свою позицию по известным событиям. Также в ассоциации выразили недовольство тем, что специалист продолжает работу в тренерском штабе петербургского «Зенита». В связи с этим комитет по этике УАФ признал Тимощука нарушителем своего кодекса и призвал КДК организации ввести в отношении футболиста беспрецедентные санкции.

Тимощука предлагается лишить тренерской лицензии Pro, выданной УАФ, забрать у него все награды и звания, лишить всех завоёванных титулов и даже исключить украинца из официального реестра игроков национальной сборной. То есть УАФ планирует вычеркнуть Тимощука из истории Украины. В пример футболисту ассоциация поставила его бывший клуб «Бавария», который, по словам организации, занимает активную позицию и участвует в акциях в поддержку Украины.

Через некоторое время после появления заявления УАФ Тимощук всё же сделал пост в сторис своего Instagram. Спортсмен выложил нейтральную картинку с призывом к миру, причём карта Украины на ней включала в себя Крым, но не включала Одесскую область. Через некоторое время Тимощук удалил запись.

Политический бэкграунд

Тимощук, который, кстати, является уроженцем находящегося на западе Украины города Луцка, всегда старался максимально дистанцироваться от политики, однако с 2014 года делать это стало очень тяжело. Футболиста постоянно пытали вопросом «чей Крым?», а также старались узнать его отношение к происходящему в Донбассе, однако он хранил нейтралитет.

Анатолий Тимощук Алексей Филиппов/РИА Новости

Достаточно спокойно украинская общественность отнеслась и к тому, что в том же 2014-м, ещё в бытность футболистом, Тимощук сразу не покинул «Зенит», а затем в 2017-м вошёл в тренерский штаб петербургской команды. Параллельно Тимощук строил на родине футбольные поля, помогал молодым футболистам и пострадавшим в военных конфликтах.

Однако 24 февраля этого года всё поменялось. Украинцы ждали от известного земляка каких-то действий или хотя бы высказываний, но так и не дождались. С резкой критикой Тимощука выступил полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский.

Я не могу объяснить его позицию. Моё мнение: то, что молчит, это неправильно. Не знаю, как он будет с этим жить. Но то, что он больше не легенда украинского футбола, это 100 процентов, — заявил Малиновский.

Еще жёстче высказался экс-игрок украинской национальной команды Александр Алиев. По его мнению, Тимощук боится реакции «Зенита» на его публичные высказывания и ставит на первое место своё финансовое благополучие. «Для него украинцы, которые за него болели и переживали, ничего не значат», — добавил Алиев.

Футбольные достижения

Украинцы действительно очень переживали за Тимощука и очень им гордились. Опорный полузащитник с отменным пасом, пушечным ударом и блестящими навыками игры в отборе был без преувеличения футболистом европейского класса. Трижды Тимощук становился чемпионом Украины в составе донецкого «Шахтёра», дважды он проделывал то же самое в России вместе с «Зенитом». Кроме того, с «сине-бело-голубыми» украинец завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Несколько сезонов Тимощук выступал за мировой топ-клуб — мюнхенскую «Баварию». С ней он не только дважды выиграл чемпионат Германии и взял несколько Кубков страны, но и стал победителем Лиги чемпионов.

Тимощука несколько раз признавали лучшим футболистом Украины, а в сборной страны он долгое время носил капитанскую повязку. За 16 лет в составе национальной команды Тимощук провел аж 144 матча, установив рекорд, который будет очень сложно побить. Для сравнения: на счету рекордсмена российской сборной Сергея Игнашевича 126 встреч. Теперь роль Тимощука в истории украинского футбола может быть серьёзно пересмотрена. По крайней мере на уровне официальных спортивных властей страны.