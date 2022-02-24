«Мир Украине! Стоп войне!»: Ракицкий о военных действиях в стране

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Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили о возможном переносе 19-го тура чемпионата на фоне военной операции РФ в Донбассе. В некоторых субъектах страны введён режим чрезвычайного положения, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Лиги.

В настоящее время РФС и РПЛ прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата с учётом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону, — говорится в заявлении. Российский...