«Мир Украине! Стоп войне!»: Ракицкий о военных действиях в стране
Украинский футболист «Зенита» выступил против войны
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
16:04, 24 февраля 2022
Ярослав РакицкийФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о военных действиях на территории Украины. Он призвал остановить войну. Сегодня, 24 февраля, началась специальная военная операция в Донбассе с целью демилитаризации Украины, о которой ранее объявил президент РФ Владимир Путин.
Я украинец! Мир Украине! Стоп войне, — написал спортсмен на странице в Instagram.
Ярослав Ракицкий перешёл в «Зенит» из донецкого «Шахтёра» в январе 2019 года.
Ранее Верховная рада утвердила соответствующий указ президента Владимира Зеленского.
Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.