Покажите яйца не на камеру: украинский футболист обратился к коллегам из РФ

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко записал видео в Instagram, на котором обратился к российским футболистам. Спортсмен призвал игроков сборной России выступить против военных действий на Украине. При этом риторика слов Ярмоленко носила оскорбительный характер.

Я родился в Питере, но вырос в Украине и считаю себя украинцем на все 100%. У меня есть вопрос к игрокам сборной России по футболу. Ребята, почему вы сидите как обосранные и ничего не говорите? У нас в стране убивают людей, убивают наших жён, матерей, детей, а вы ничего не говорите, ничего не комментируете. Скажите, пожалуйста, что вам будет за то, если вы все вместе объединитесь и покажете людям, что происходит действительно у нас в стране? — сказал Ярмоленко.

Однако на этом украинский футболист не закончил свою речь. В своих следующих сообщениях он сделал намёк на нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, который в своё время оказался в центре секс-скандала, когда его интимное видео оказалось в общем доступе в Интернете.

Многих из вас я знаю, со многими знаком, и вы все мне говорили, что так не должно быть, что ваш президент делает неправильно. Ребята, вы имеете влияние на людей, покажите это, я вас прошу, пожалуйста. Я знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни, — добавил Ярмоленко.

Добавим, что во вторник с похожим сообщением в адрес Дзюбы выступил украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко.

Ранее Дзюба рассказал, как отреагировала семья на появившееся в Сети интим-видео с его участием. Мать спортсмена с иронией отнеслась к произошедшему. Он подчеркнул, что обрушившиеся переживания не повлияли на решение продолжить спортивную карьеру.