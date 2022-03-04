Побег из России: спортсмены покидают страну из-за ситуации на Украине

С начала спецоперации на Украине немало иностранцев покинули Россию. Эта тенденция особенно заметна в спортивной индустрии. Сейчас во многих видах спорта огромный отток легионеров. Рассказываем, кто уже уехал из России.

Футбол — подстрекатель Крыховяк и украинские легионеры

Пока самые большие потери понёс футбол. Российская премьер лига (РПЛ) и Футбольная национальная лига (ФНЛ — второй по уровню дивизион) за считанные дни лишилась большого количества легионеров. Причём из страны уезжают не только футболисты, но и тренеры, спортивные функционеры.

Начнём с РПЛ. Помните у Сергея Галицкого была мечта, чтобы в его «Краснодаре» играли 11 воспитанников академии. Что ж, мечта становится реальностью. Клуб объявил о приостановке контрактов с восьмью легионерами. Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоб, Виктор Классон и Реми Кабелла покинули распоряжение клуба и будут тренироваться самостоятельно. При этом в клубе отмечают, все контракты продолжают быть действительными. До какого времени — непонятно.

Примечательно, что в списке легионеров, с которыми клуб приостановил контракты, отсутствует Гжегож Крыховяк. А ведь, по сведениям некоторых источников, польский полузащитник как раз был тем человеком, который подвёл всех к мысли о том, что в сложившейся ситуации невозможно выступать за российский клуб.

Гжегож Крыховяк Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но футболисты — это не единственная потеря «быков». Из команды ушёл главный тренер Даниэль Фарке со своими помощниками. Самое смешное конкретно в этом случае состоит в том, что немецкий специалист принял команду только в начале января текущего года. Фарке готовил команду в межсезонье, на него Галицкий возлагал большие надежды, а в итоге — неполных два месяца в должности главного тренера — и до свидания, дальше разбирайтесь сами. За такую плодотворную работу Даниэль заслужил звание «тренер сезона» в РПЛ, не меньше.

Собственно, ещё раньше из страны уехал другой немецкий специалист Маркус Гисдоль. Тренер «Локомотива» и его помощники покинули страну, не оповестив об этом клуб. Гисдоль даже не попрощался с футболистами. Говорят, что прибегнуть к таким мерам его заставил Немецкий футбольный союз. Уже будучи в Германии, Маркус прокомментировал ситуации местным журналистам из Bild. Он отметил, что не мог находиться в стране, которая «ведёт агрессивную спецоперацию (в оригинале использовано другое слово. — NEWS.ru) в центре Европы».

К слову, сейчас идут активные разговоры о том, что примеру Фарке и Гисдоля последует наставник «Динамо» Сандро Шварц. Он уже неоднократно заявлял, что продолжает в прежнем режиме выполнять свои обязанности и ни о каком отъезде не идёт и речи.

Сандро Шварц Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шварц действительно пока продолжает оставаться в «Динамо». Но некоторые изменения в клубе уже произошли. Например, ассистент немецкого специалиста Андрей Воронин разорвал контракт с клубом. Он забрал своего сына, который занимался в академии «Динамо», и уехал в Германию. Воронин по происхождению украинец.

Собственно, отток украинских тренеров, игроков из РПЛ уже к этому моменту произошёл приличный. Помимо Воронина, контракты со своими клубами разорвали украинский защитник Ярослав Ракицкий («Зенит»), вратарь Ярослав Годзюр и защитник Денис Кулаков («Урал»), аналитик Станислав Гончаренко и физиотерапевт Павел Дубко («Ахмат»).

В ФНЛ ещё больше потерь. Только из одного тольяттинского «Акрона» ушли восемь человек: начиная от спортивного директора и заканчивая мексиканским футболистом.

Также не досчитаются игроков перед стартом чемпионата в хабаровском СКА и «Торпедо» (команду покинули украинцы).

Хоккей — финские волнения

Смуту в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с самого начала посеяли финны. Сразу после того, как была объявлена спецоперация на территории Украины, представители финского клуба объявили, что они снимаются с плей-офф Кубка Гагарина. Пацаны сказали — пацаны сделали. Но на этом проблема не закончилась.

Теперь из КХЛ хотят сбежать все финские легионеры. По данным СМИ, хоккеисты «Салавата Юлаева» (Метсола, Хартикайнен, Маннинен) и «Металлурга» (Олкинуора) уже известили об этом свои команды. Также известно, что легионеры из «Сибири» Харри Святери и Юрки Йокипакка уже покинули команду.

Харри Святери Marius Becker/dpa/Global Look Press

К акции коллег по цеху присоединился датчанин Филип Ларсен из «Салавата Юлаева». Он тоже в скором времени уедет из страны.

Баскетбол — ЦСКА и «Зенит» негодуют

Иностранные баскетболисты стали чуть ли не первыми спортсменами, которые решились на отъезд из России. Первым проложил тропу в этом направлении грузинский форвард ЦСКА Торнике Шенгелия. Он забрал семью и улетел в Испанию.

Через некоторое время появилось уже официальное заявление клуба о том, что вслед за Торнике команду покидают Иффе Лундберг, Марюс Григонис и Йоханнес Фогтманн. ЦСКА отметил, что отъезд игроков связан с семейными обстоятельствами. Чуть погодя «Зенит» оповестил, что на время распускает всех легионеров. Несмотря на весь хаос вокруг, до поры до времени в «Униксе» всё было тихо (хотя там тоже достаточно легионеров). Но молчание вскоре прервалось.

Иффе Лундберг Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Сначала расположение клуба покинул форвард Джаррелл Брентли. Он вернулся с семьёй в Америку. Затем к нему присоединились защитники Лоренцо Браун и Айзея Кэнан, форварды Джон Браун и Джон Холланд. Все они американцы. Все они действовали согласно рекомендации консульства США о том, что нужно покинуть Россию.

Спецоперация на Украине продолжается. Возможно, в скором верни число покинувших Россию иностранных спортсменов станет ещё больше. Вероятно, что тут вообще никого не останется.