Украинского тренера «Зенита» захотели лишить лицензии и всех наград

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола выступил с инициативой лишить всех государственных наград бывшего капитана сборной страны Анатолия Тимощука. Спортсмена обвиняют в том, что он нигде не высказался о политической обстановке на Украине, говорится в сообщении на официальном сайте УАФ.

В документе осуждается не только публичное молчание Тимощука, но и то, что он не прекратил сотрудничество с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Кроме того, предложено лишить бывшего игрока донецкого «Шахтёра» не только государственных наград, но и футбольных, то есть аннулировать его победы в чемпионате Украины, Кубке Украины и Суперкубке Украины.

Помимо этого, предлагается лишить спортсмена тренерской лицензии.

Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола, — говорится в сообщении.

Отметим, что Тимощук является рекордсменом сборной Украины по количеству проведённых матчей. За национальную команду он сыграл в 144 играх и забил четыре гола. Он является заслуженным мастером спорта России и Украины, заслуженным работником физической культуры и спорта Украины.

Футболист становился обладателем Кубка УЕФА в составе «Зенита» и победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии». В 2011 году он был признан лучшим футболистом Украины.

Ранее украинский тренер Андрей Воронин расторг контракт с московским «Динамо». Он входил в тренерский штаб Сандро Шварца с октября 2020 года. Воронин выступал за «бело-голубых» с 2010 по 2014 год.