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Триумф Роналду и крах Манчини: первые итоги плей-офф отбора на ЧМ
Футбол

Триумф Роналду и крах Манчини: первые итоги плей-офф отбора на ЧМ

Итальянцы второй раз подряд проехали мимо мундиаля, а португальцы сделали к нему огромный шаг
10:55, 25 марта 2022
Фото: ESTELA SILVA/EPA/ТАСС
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Первые матчи плей-офф европейской квалификации чемпионата мира по известным причинам проходили без участия России, перенесена и встреча Шотландии против Украины. Однако и в оставшихся четырёх играх не обошлось без сенсаций и ярких событий. Подводим промежуточные итоги заключительного этапа отбора на мундиаль.

Ни Роналду единым

Главной вывеской первой стадии плей-офф был поединок португальцев против Турции. Обе команды до последнего боролись в группах за прямые путёвки и очень хотели исправить ошибки в плей-офф. Отдельная мотивация у капитана сборной Португалии Криштиану Роналду: несмотря на прекрасную форму и отсутствие планов по завершению карьеры, грядущий мундиаль может стать для него последним.

В матче с Турцией лидер сборной Португалии не смог отметиться результативными действиями, однако его партнёры показали, что не так уж и сильно зависят от своего лидера. Главным героем матча стал хавбек «Порту» Отавио, который ещё в первом тайме сначала здорово сыграл на добивании сам, а затем сделал шикарную передачу на Диого Жоту, который головой вогнал мяч в ближний угол.

Криштиану Роналду (слева) соперничает с турецким футболистом Мерихом Демиралом во время отборочного матча чемпионата мира по футболу 2022 года между Португалией и Турцией Криштиану Роналду (слева) соперничает с турецким футболистом Мерихом Демиралом во время отборочного матча чемпионата мира по футболу 2022 года между Португалией и ТурциейPedro Fiuza/XinHua/Global Look Press

Во втором тайме турки благодаря голу Бурака Йилмаза вернулись в игру и подарили надежду своим болельщикам, но затем сам капитан сборной Турции её и отобрал. На 85-й минуте лидер турок зарядил с пенальти в перекладину, а португальцы уже в добавленное время усилиями Матеуса Нунеса установили окончательный счёт. Огромный шаг к финальной стадии ЧМ в Катаре сделан.

Трагедия итальянцев

В решающем матче за выход на чемпионат мира португальцы по всем законам должны были играть с итальянцами, однако Северная Македония преподнесла сенсацию и обыграла действующих чемпионов Европы. Весь матч аутсайдер предсказуемо отбивался: итальянцы нанесли 32 удара по воротам, заработали 16 угловых и создали с десяток голевых моментов, однако открыть счёт так и не смогли.

Македонцы же использовали свой единственный полумомент, который возник из ничего. Вратарь сделал вынос, нападающий выиграл борьбу в воздухе, а мяч оказался у Александара Тарайковски. У хавбека, находившегося в нескольких метрах от штрафной, не было особых вариантов для продолжения атаки, поэтому он решил хорошенько приложиться по мячу. Удар получился шикарным: мяч по красивой траектории влетел в дальний угол.

Праздновать гол на поле выбежали все игроки и персонал сборной Северной Македонии, а ответный навал итальянцев ни к чему не привёл. Аутсайдер сотворил главную сенсацию нынешнего отбора, сборная Италии во главе с Роберто Манчини второй раз подряд проезжает мимо финальной стадии чемпионата мира.  

Сражение равных

Остальные две пары плей-офф изначально казались равными. Судьбу противостояния Уэльса и Австрии решило индивидуальное мастерство Гарета Бэйла, который в нынешнем сезоне практически не играет в «Реале» и по большей части восстанавливается от травм, однако в матчах за сборную выкладывается на 200 процентов. Сначала лидер валлийцев уложил мяч в девятку со штрафного, затем расторопно сыграл после подачи стандарта, благодаря чему Уэльс к 51-й минуте получил комфортное преимущество в два мяча. Австрия смогла отыграть лишь один гол и завершила борьбу за путёвку на ЧМ.

Гарет БэйлГарет БэйлIMAGO/Darren Staples/Global Look Press

Самой упорной получилась встреча Швеции и Чехии. В основное время матча команды обменивались атаками, но так и не смогли вскрыть оборону друг друга. В овертайме преимущество перешло к скандинавам, которые создали несколько неплохих моментов, но соперник отбивался. Когда казалось, что серия пенальти неминуема, сыграла связка темнокожих шведов: Александр Исак вывел на убойную позицию Робина Квайсона, который не имел права промахнуться.

Шведы вышли в финал квалификации, где сыграют с Польшей. В соперниках у скандинавов могла бы быть сборная России, но по решению ФИФА наши парни будут смотреть чемпионат мира по телевизору. Если, конечно, российским телеканалам разрешат приобрести права на трансляцию матчей. 

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