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Все иностранные футболисты «Краснодара» покинули клуб

Польский футболист «Краснодара» убедил всех иностранных игроков уйти из клуба
19:43, 02 марта 2022
Все иностранные футболисты «Краснодара» покинули клуб Гжегож Крыховяк Фото: GrzegorzKrychowiakOfficial/facebook.com
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Польский футболист «Краснодара» Гжегож Крыховяк собрал всех иностранных игроков и убедил их покинуть клуб из-за ситуации на Украине, сообщает «Чемпионат». Решение было принято единогласно.

Причиной такого шага стала военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации, начавшаяся на Украине 24 февраля.

Ранее «Краснодар» объявил об уходе главного тренера команды Даниэля Фраке. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон. Клуб также покидают ассистенты немецкого специалиста Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

Ранее стало известно, что украинский футболист Ярослав Ракицкий расторг контракт с «Зенитом». Защитник присоединился к команде в 2019 году. В сезоне-2021/22 он принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

Действующий контракт 32-летнего игрока заканчивается после сезона-2021\22. За сборную Украины Ракицкий провёл 54 матча.

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