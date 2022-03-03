Все иностранные футболисты «Краснодара» покинули клуб

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Форвард «Зенита» Артём Дзюба в Instagram заявил, что он против какой-либо войны, потому что это всегда страшно. Он отметил, что не поддерживает дискриминацию, с которой столкнулись российские спортсмены, двойные стандарты и человеческую агрессию. По его словам, сейчас на россиян выливается очень много желчи и злости. В том числе от людей, которым Россия дала очень многое.

Я против любой войны. Война — это страшно. Но я также против человеческой агрессии и ненависти, которая с каждым днём приобретает какие-то запредельные масштабы, — написал футболист. Также футболист отметил,...