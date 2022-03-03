Все иностранные футболисты «Краснодара» покинули клуб

Польский футболист «Краснодара» Гжегож Крыховяк собрал всех иностранных игроков и убедил их покинуть клуб из-за ситуации на Украине, сообщает «Чемпионат». Решение было принято единогласно.
Причиной такого шага
Ранее «Краснодар» объявил об уходе главного тренера команды Даниэля Фраке. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон. Клуб также покидают ассистенты немецкого специалиста Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.
Ранее стало известно, что украинский футболист Ярослав Ракицкий расторг контракт с «Зенитом». Защитник присоединился к команде в 2019 году. В сезоне-2021/22 он
Действующий контракт 32-летнего игрока заканчивается после сезона-2021\22. За сборную Украины Ракицкий провёл 54 матча.