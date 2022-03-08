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Россию отстранили от стыковых матчей ЧМ по футболу, Польша вышла в финал

Россию отстранили от стыковых матчей ЧМ по футболу, Польша вышла в финал
23:37, 08 марта 2022
Россию отстранили от стыковых матчей ЧМ по футболу, Польша вышла в финал Главный тренер сборной России Валерий Карпин Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press
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Международная федерация футбола (ФИФА) официально отстранила сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Решение было опубликовано на официальном сайте ФИФА.

Таким образом, сборная Польши автоматически вышла в финал квалификации, где сыграет с победителем пары Чехия — Швеция.

Изначально сборная России должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта.

Также ФИФА перенёс стыковой матч сборных Украины и Шотландии с 24 марта на один из дней в июне. Причина обоих решений — ситуация на Украине.

Накануне сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность разрешить сборной России сыграть в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира — 2022 в Катаре, но эта информация не подтвердилась.

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