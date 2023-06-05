О завершении карьеры объявил 41-летний Златан Ибрагимович, известный по выступлениям за «Милан», «Интер» «Барселону», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Аякс». За карьеру он выиграл 32 трофея и вошел в историю как один из самых ярких и успешных футболистов последние 20 лет.
Ибрагимович — чемпион Италии (с «Интером» и «Миланом»), чемпион Нидерландов (с «Аяксом»), чемпион Испании (с «Барселоной»), чемпион Франции (с ПСЖ) и чемпион Швеции (с «Мальмё»).
Индивидуальные трофеи Златана: лучший бомбардир итальянской Серии A (дважды), лучший бомбардир французской Лиги 1, футболист года в Швеции (12 раз), футболист года в Италии (трижды), лучший футболист чемпионата Франции (трижды), лучший бомбардир в истории сборной Швеции: 62 гола.
Помимо успехов на футбольном поле, у Ибрагимовича уникальный имидж. Его уважают не только партнеры, но и соперники.
Яркие моменты его выдающейся карьеры — в фотогалерее NEWS.ru.
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Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Фото: imago-images.de/Global Look Press
2003 год, Ибрагимович развлекается в главном матче чемпионата Нидерландов «Аякс» — «Фейеноорд»
Фото: imago-images.de/Global Look Press
2003 год, Ибрагимович развлекается в главном матче чемпионата Нидерландов «Аякс» — «Фейеноорд»
Фото: imago-images.de/Global Look Press
2002 год: Ибрагимович празднует один из 48 голов за «Аякс»
Фото: imago-images.de/Global Look Press
2002 год: Ибрагимович празднует один из 48 голов за «Аякс»
Фото: imago-images.de/Global Look Press
В составе «Аякса» Златан дважды стал чемпионом Нидерландов, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны
Фото: imago-images.de/Global Look Press
В составе «Аякса» Златан дважды стал чемпионом Нидерландов, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны
Фото: imago-images.de/Global Look Press
Ибрагимович забивает за сборную Швеции. За национальную команду он провел 122 матча и забил 62 мяча
Фото: imago-images.de/Global Look Press
Ибрагимович забивает за сборную Швеции. За национальную команду он провел 122 матча и забил 62 мяча
Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Чемпионат мира 2006: Ибра вступил в жесткое единоборство с немецким защиником Метцельдером
Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Чемпионат мира 2006: Ибра вступил в жесткое единоборство с немецким защиником Метцельдером
Фото: P Largo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Период Ибрагимовича в «Барселоне» не был продолжительным: один сезон (2009/10), 45 матчей, 21 гол
Фото: P Largo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Период Ибрагимовича в «Барселоне» не был продолжительным: один сезон (2009/10), 45 матчей, 21 гол
Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Лионель Месси и Златан Ибрагимович на тренировке «Барселоны»
Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Лионель Месси и Златан Ибрагимович на тренировке «Барселоны»
Фото: p34/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Ибрагимович в составе «Милана» принимает высокий мяч во встрече с «Осером» в Лиге чемпионов
Фото: p34/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Ибрагимович в составе «Милана» принимает высокий мяч во встрече с «Осером» в Лиге чемпионов
Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Ибрагимович празднует гол за сборную Швеции на Евро-2004
Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Ибрагимович празднует гол за сборную Швеции на Евро-2004
Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Ибрагимович играет головой в составе «Милана»
Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Ибрагимович играет головой в составе «Милана»
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Златан подписывает контракт с ПСЖ, он выступал за парижан с 2012 по 2016 год, и забил 156 голов в 180 матчах
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Златан подписывает контракт с ПСЖ, он выступал за парижан с 2012 по 2016 год, и забил 156 голов в 180 матчах
Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В составе ПСЖ Ибрагимович завоевал 12 трофеев
Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В составе ПСЖ Ибрагимович завоевал 12 трофеев
Фото: Matt West/imago sportfotodiens/Global Look Press
Ибрагимович — в составе «Манчестер Юнайтед» (2016/17)
Фото: Matt West/imago sportfotodiens/Global Look Press
Ибрагимович — в составе «Манчестер Юнайтед» (2016/17)
Фото: Simon Bellis/imago sportfotodienst/Global Look Press
За «Манчестер Юнайтед» Ибра забил 29 мячей в 53 матчах
Фото: Simon Bellis/imago sportfotodienst/Global Look Press
За «Манчестер Юнайтед» Ибра забил 29 мячей в 53 матчах
Фото: Daniele Mascolo/Xinhua/Global Look Press
Ибрагимович вернулся в «Милан» в 2019 году и стал с клубом чемпионом Италии во второй раз. Впервые это случилось в 2011-м
Фото: Daniele Mascolo/Xinhua/Global Look Press
Ибрагимович вернулся в «Милан» в 2019 году и стал с клубом чемпионом Италии во второй раз. Впервые это случилось в 2011-м
Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
Болельщики «Милана» нарисовали баннер в честь завершения карьеры Златаном
Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
Болельщики «Милана» нарисовали баннер в честь завершения карьеры Златаном