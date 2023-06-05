О завершении карьеры объявил 41-летний Златан Ибрагимович, известный по выступлениям за «Милан», «Интер» «Барселону», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Аякс». За карьеру он выиграл 32 трофея и вошел в историю как один из самых ярких и успешных футболистов последние 20 лет.

Ибрагимович — чемпион Италии (с «Интером» и «Миланом»), чемпион Нидерландов (с «Аяксом»), чемпион Испании (с «Барселоной»), чемпион Франции (с ПСЖ) и чемпион Швеции (с «Мальмё»).

Индивидуальные трофеи Златана: лучший бомбардир итальянской Серии A (дважды), лучший бомбардир французской Лиги 1, футболист года в Швеции (12 раз), футболист года в Италии (трижды), лучший футболист чемпионата Франции (трижды), лучший бомбардир в истории сборной Швеции: 62 гола.

Помимо успехов на футбольном поле, у Ибрагимовича уникальный имидж. Его уважают не только партнеры, но и соперники.

Яркие моменты его выдающейся карьеры — в фотогалерее NEWS.ru.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

2003 год, Ибрагимович развлекается в главном матче чемпионата Нидерландов «Аякс» — «Фейеноорд»

Фото: imago-images.de/Global Look Press

2003 год, Ибрагимович развлекается в главном матче чемпионата Нидерландов «Аякс» — «Фейеноорд»

2002 год: Ибрагимович празднует один из 48 голов за «Аякс»

Фото: imago-images.de/Global Look Press

2002 год: Ибрагимович празднует один из 48 голов за «Аякс»

В составе «Аякса» Златан дважды стал чемпионом Нидерландов, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны

Фото: imago-images.de/Global Look Press

В составе «Аякса» Златан дважды стал чемпионом Нидерландов, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны

Ибрагимович забивает за сборную Швеции. За национальную команду он провел 122 матча и забил 62 мяча

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Ибрагимович забивает за сборную Швеции. За национальную команду он провел 122 матча и забил 62 мяча

Чемпионат мира 2006: Ибра вступил в жесткое единоборство с немецким защиником Метцельдером

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Чемпионат мира 2006: Ибра вступил в жесткое единоборство с немецким защиником Метцельдером

Период Ибрагимовича в «Барселоне» не был продолжительным: один сезон (2009/10), 45 матчей, 21 гол

Фото: P Largo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Период Ибрагимовича в «Барселоне» не был продолжительным: один сезон (2009/10), 45 матчей, 21 гол

Лионель Месси и Златан Ибрагимович на тренировке «Барселоны»

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лионель Месси и Златан Ибрагимович на тренировке «Барселоны»

Ибрагимович в составе «Милана» принимает высокий мяч во встрече с «Осером» в Лиге чемпионов

Фото: p34/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ибрагимович в составе «Милана» принимает высокий мяч во встрече с «Осером» в Лиге чемпионов

Ибрагимович празднует гол за сборную Швеции на Евро-2004

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Ибрагимович празднует гол за сборную Швеции на Евро-2004

Ибрагимович играет головой в составе «Милана»

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Ибрагимович играет головой в составе «Милана»

Златан подписывает контракт с ПСЖ, он выступал за парижан с 2012 по 2016 год, и забил 156 голов в 180 матчах

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Златан подписывает контракт с ПСЖ, он выступал за парижан с 2012 по 2016 год, и забил 156 голов в 180 матчах

В составе ПСЖ Ибрагимович завоевал 12 трофеев

Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В составе ПСЖ Ибрагимович завоевал 12 трофеев

Ибрагимович — в составе «Манчестер Юнайтед» (2016/17)

Фото: Matt West/imago sportfotodiens/Global Look Press

Ибрагимович — в составе «Манчестер Юнайтед» (2016/17)

За «Манчестер Юнайтед» Ибра забил 29 мячей в 53 матчах

Фото: Simon Bellis/imago sportfotodienst/Global Look Press

За «Манчестер Юнайтед» Ибра забил 29 мячей в 53 матчах

Ибрагимович вернулся в «Милан» в 2019 году и стал с клубом чемпионом Италии во второй раз. Впервые это случилось в 2011-м

Фото: Daniele Mascolo/Xinhua/Global Look Press

Ибрагимович вернулся в «Милан» в 2019 году и стал с клубом чемпионом Италии во второй раз. Впервые это случилось в 2011-м

Болельщики «Милана» нарисовали баннер в честь завершения карьеры Златаном

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Болельщики «Милана» нарисовали баннер в честь завершения карьеры Златаном

Ибрагимович-2023

Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрагимович-2023

Завершающий карьеру Ибрагимович благодарит болельщиков

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Завершающий карьеру Ибрагимович благодарит болельщиков

Сувенирная футболка Ибрагимовича по случаю завершения карьеры

Фото: Matteo Bazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сувенирная футболка Ибрагимовича по случаю завершения карьеры