Златан Ибрагимович завершил карьеру: яркие фото легендарного футболиста Один из лучших футболистов последних 20 лет — в фотографиях

Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Ибра прощается с болельщиками

О завершении карьеры объявил 41-летний Златан Ибрагимович, известный по выступлениям за «Милан», «Интер» «Барселону», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Аякс». За карьеру он выиграл 32 трофея и вошел в историю как один из самых ярких и успешных футболистов последние 20 лет.

Ибрагимович — чемпион Италии (с «Интером» и «Миланом»), чемпион Нидерландов (с «Аяксом»), чемпион Испании (с «Барселоной»), чемпион Франции (с ПСЖ) и чемпион Швеции (с «Мальмё»).

Индивидуальные трофеи Златана: лучший бомбардир итальянской Серии A (дважды), лучший бомбардир французской Лиги 1, футболист года в Швеции (12 раз), футболист года в Италии (трижды), лучший футболист чемпионата Франции (трижды), лучший бомбардир в истории сборной Швеции: 62 гола.

Помимо успехов на футбольном поле, у Ибрагимовича уникальный имидж. Его уважают не только партнеры, но и соперники.

Яркие моменты его выдающейся карьеры — в фотогалерее NEWS.ru.