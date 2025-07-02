Звездный адвокат рассказал о праве лидера «Руки Вверх!» на жалобу в ВС РФ

Звездный адвокат рассказал о праве лидера «Руки Вверх!» на жалобу в ВС РФ Адвокат Жорин: певец Жуков может подать еще одну жалобу в Верховный суд

Верховный суд РФ отказался передавать дело певца Сергея Жукова о признании недействительным договора передачи прав на фонограммы группы «Руки Вверх!» третьим лицам в кассационную инстанцию. В связи с этим адвокат Сергей Жорин сообщил «Страстям», что Жуков может подать очередную жалобу в ВС РФ.

В соответствии со ст. 391.2 ГПК РФ надзорная жалоба подается в течение трех месяцев со дня вступления в силу отказного определения ВС. Приблизительно 1% надзорных жалоб принимаются к рассмотрению, и большинство из них удовлетворяются, — заявил Жорин.

Ранее Жуков и его коллега по группе Алексей Потехин обратились в Верховный суд с иском, связанным с правами на фонограммы музыкального коллектива. Они просили признать недействительной сделку о передаче исключительных прав на песни.

До этого Жуков подал иск в арбитражный суд Москвы против ООО «Издательство „Джем“» и ООО «Компания Топ-7», требуя запретить им добиваться блокировок фильма о группе «Руки Вверх!». Он стремится остановить действия компаний, которые пытаются заблокировать показ фильма на онлайн-платформах.