От Яшина до Костомарова: как живут и побеждают спортсмены без рук и ног Жизненные трагедии атлетов нередко превращаются в истории нового успеха

Фото: РИА Новости

Лев Яшин

Олимпийский чемпион Роман Костомаров третий месяц находится в больнице из-за последствий пневмонии. Как сообщают СМИ, фигуристу ампутировали обе стопы и все пальцы на левой руке. Однако друзья и врачи продолжают верить, что Костомаров справится с недугом, пройдет реабилитацию и сумеет адаптироваться в новой жизни. История спорта знает множество таких примеров — вот четыре из них.

«Зачем мне нога? Я ведь в футбол больше не играю»

«Лучшие вратари мира сравнивают себя с Львом Яшиным и признают, что его достижения трудно превзойти. Я буду счастлив, если смогу приблизиться к его уровню», — говорил Игорь Акинфеев в ноябре 2017 года, когда Яшин появился на официальном постере чемпионата мира по футболу в России.

Вратаря московского «Динамо» помнит не только Россия — весь мир. Он по-прежнему включен в команду всех звезд по версии ФИФА. Пеле, звезда Бразилии, выигравший три чемпионата мира, называл советского голкипера «навсегда номером один». По сей день Яшин остается единственным вратарем, который когда-либо получал «Золотой мяч».

Фото: РИА Новости Вратарь московской футбольной команды «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин в воротах

Спортивную карьеру Яшин завершил в 41 год. Невероятно поздно по нынешним меркам. Полученные за время игры травмы не прошли бесследно.

«Когда в тебя тысячи раз бьют, наверное, сложно остаться здоровым. Вот у него и были кучи различных проблем», — рассказывал партнер голкипера по «Динамо» Эдуард Мудрик.

В начале 1980-х Яшин перенес инсульт, после которого стали плохо работать одна рука и нога. Чуть позже, во время поездки в Венгрию в 1984 году с ветеранами «Динамо» Лев Иванович отплясывал на банкете, после которого направился к автобусу. Пытаясь подняться в салон, он вдруг понял, что не чувствует ногу. «Второй инсульт», — подумал он. Венгерские врачи провели легендарному футболисту неудачную операцию. В результате московским медикам оставалось только ампутировать Яшину левую ногу из-за образовавшейся гангрены.

Спортсмен мужественно принял новую реальность и даже подбадривал плакавшую жену: «Зачем мне нога? Я ведь больше в футбол не играю».

От повседневных привычек легендарный вратарь не отказался: продолжал ходить в баню (друзья заносили его в парилку на руках) и курил. Эта привычка привела к раку легких, от которого Яшин и скончался в 1990-м.

ФИФА отметила одноногого футболиста

В ноябре 2022-го соцсети облетело видео невероятного гола Марцина Олексия. В ударе через себя ничего особенного... Если не учитывать тот факт, что поляк сделал это с одной ногой.

«Когда партнер только приближался к мячу, я понял, что пас пойдет мне. Когда я пробил, все время смотрел, как летит мяч — и как он влетает в угол. Я всегда хотел забить красиво. Вы видели, как я был горд этим голом — выпрямился, выпятил грудь. Я был так счастлив!» — рассказывал Олексий.

Жизнь 35-летнего поляка изменилась 13 лет назад. Будучи вратарем не самой сильной лиги в Польше, Олексий подрабатывал дорожным работником и однажды стал жертвой несчастного случая — 150-килограммовый каток проехал футболисту по ногам.

«Сначала ничего не почувствовал. Потом пришло осознание, насколько это плохо. Но в тот момент я не беспокоился ни о ногах, ни о своей жизни вообще», — вспоминает Марцин.

Часть левой ноги пришлось ампутировать по диагонали. Два года Олексий приходил в себя: привыкал к инвалидной коляске и пытался обеспечить недавно родившегося сына.

«Сначала ты думаешь о негативе. Но со временем я обращал внимание на хорошее. Мне удалось выбраться. Во многом это заслуга моей жены, детей, семьи. Может, будь моя жизнь хуже, я бы жаловался. Но сейчас не жалуюсь. Кажется, что все изменилось в лучшую сторону», — рассказывал Олексий.

В 2019-м Марцину, которому установили протез, поступило предложение позаниматься с юными вратарями, а позже он сам вернулся в игру. Выступления за пятую команду страны «Варту» привели Олексия в сборную Польши и на церемонию награждения ФИФА.

Поляк получил награду имени Ференца Пушкаша за лучший гол. До него такой чести удостаивались Криштиану Роналду, Мохамед Салах, Златан Ибрагимович.

Надежде сербского баскетбола ампутировали ногу в 19 лет

В 2013-м о крупной аварии по дороге в Шопрон сообщали все мировые СМИ. Женская баскетбольная команда из Дьора отправилась на товарищеский спарринг с «Шопроном», но до города так и не доехала. Старенькая «Лада» с 70-летним водителем выехала на встречную полосу — автобус с баскетбольной командой вылетел на обочину. Генеральный менеджер «Дьора» погиб на месте, главный тренер команды был доставлен вертолетом в больницу, но скончался от большой кровопотери, еще 16 пассажиров автобуса получили ранения разной тяжести.

Меньше всех повезло 19-летней Наташе Ковачевич — обе ноги баскетболистки были повреждены, врачам пришлось ампутировать левую ниже колена. «Все, что я хотела, пока лежала на больничной койке, это снова почувствовать, как ветер развевает мои волосы», — писала Ковачевич в автобиографии.

Фото: AP/TASS Наташа Ковачевич

На Наташу, родившуюся в спортивной семье в Сербии, возлагали большие надежды. Уже в 15 лет она подписала профессиональный контракт с «Партизаном», успела поиграть за «Вождавац», который потом распался из-за финансовых проблем, «Црвену Звезду» и даже трижды представляла молодежную сборную Сербии на чемпионатах Европы. Переезд в Венгрию и «Дьор» мог позволить молодой спортсменке подняться на вершину европейского баскетбола, но авария перечеркнула все.

Тем не менее Ковачевич не сломалась и спорт не бросила. Французские врачи разработали для нее специальный протез. Уже спустя два года после трагедии она стала первой баскетболисткой с ограниченными возможностями, участвовавшей в профессиональной лиге.

«Црвена Звезда» сначала предложила Наташе пробный контракт, а потом и полноценный. В 2016-м после победы в Кубке Сербии Ковачевич завершила карьеру, но в баскетболе осталась: была директором «Црвены Звезды» на протяжении года.

«Слово „невозможно“ придумали люди, которые верят в оправдания, а не дела. Никогда не опускайте руки, верьте в себя, в близких, в то, что даже в самой сложной ситуации хотя бы мизерный шанс на победу, но остается. И если эта вера будет искренней, а ваш труд самоотверженным, поверьте, вы добьетесь того, чего желаете», — говорила Наташа.

Однорукому бойцу ММА уходить из спорта запретила мать

Ник Ньюэлл появился на свет с врождённым недугом: у него не было ничего ниже локтя левой руки. В старших классах американец записался в секцию борьбы: первые 17 схваток проиграл, но затем он побил рекорд школы по числу побед. На пути в единоборства Нилу не раз хотелось всё бросить, но мать настояла на том, чтобы он продолжал.

Фото: Соцсети Ник Ньюэлл

«Мама не разрешила мне этого сделать. Она сказала, что нельзя бросать. Я уважал маму, ее мнение, даже немного боялся. Она женщина, с которой особо не поспоришь. В дальнейшем она оплачивала мне тренировочные лагеря и сборы», — вспоминал Ник.

Одержав более 300 побед в борьбе, в 2009 году Ньюэлл дебютировал в ММА, заставив сдаться Данэля Форда на турнире «Заруба в джунглях» от CFX. Необычному бойцу предложил контракт крупнейший промоушен WSOF (сейчас PFL). Соперники сначала называли Ника «одноруким бандитом» и не хотели драться против бойца с одной рукой, считая это несправедливым, но затем успехи Ньюэлла в октагоне заставили их посмотреть на него по-другому.

В 2014-м американец даже подрался с Джастином Гейджи, топовым легковесом, выступающим сейчас в UFC. Ник проиграл нокаутом во втором раунде, но продолжил свой путь в единоборствах. Мечтал о UFC, однако президент лиги Дэйна Уайт был категорически против неравных боев.

«Здесь трудно драться двумя руками. Не верю, что ему позволят драться в Неваде и Калифорнии. Ни одна из больших атлетических комиссий не выдаст ему лицензию. Драться одной рукой — это просто какое-то сумасшествие», — говорил Уайт.

В 2019-м Ньюэллу предложил контракт второй по популярности промоушен Bellator. В дебютном бою против Кори Броунинга однорукий боец показал, что не слабее соперников. Последний на данный момент бой в Bellator Ник провел в 2021-м — проиграл раздельным решением судей Бобби Кингу.

«Жизнь не всегда справедлива к нам. Иногда ты рождаешься с одной рукой. Иногда ты рождаешься в бедной семье. Однако у решительных людей, готовых преодолевать преграды ради достижения цели, все получается. И вы можете делать в этом мире все, что захотите», — делится жизненной философией Ньюэлл.